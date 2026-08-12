प्राइवेट अस्पतालों के कमरे का '3-STAR किराया', आम मरीज पर कितना बोझ?

इस परिप्रेक्ष्‍य में संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट (Affordability and accessibility of healthcare facilities in public and private sector) में निजी अस्पतालों के मेडिकल बिल एवं वहां के कमरे के किराए को लेकर चिंता जताई है. संसद की समिति ने माना है कि कई निजी अस्पतालों में कमरे का किराया उस क्षेत्र के 3-स्टार होटल के औसत किराए से भी अधिक होता है. सिर्फ इतना ही नहीं महंगे कमरे के साथ डॉक्टर की विजिट फीस, नर्सिंग चार्जेस और अन्य सर्विस शुल्क भी अनुपातिक रूप से बढ़ जाते हैं, जिससे कुल मेडिकल बिल अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है. इसके मद्देनजर समिति ने सरकार को निजी अस्पतालों के कमरे के किराए को 3 स्‍टार होटल के औसत रेट से अधिक नहीं रखने की सिफारिश की है. यहीं से सवाल उठता है कि महंगा कमरा मरीज के कुल इलाज के खर्च को कितना बढ़ाता है और इन सिफारिशों से आम आदमी को कितनी राहत मिल सकती है?