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प्राइवेट अस्पतालों के कमरे का '3-STAR किराया', आम मरीज पर कितना बोझ?

संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट (Affordability and accessibility of healthcare facilities in public and private sector) में निजी अस्पतालों के मेडिकल बिल एवं वहां के कमरे के किराए को लेकर चिंता जताई है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 12, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:01 PM IST
प्राइवेट अस्पतालों के कमरे का '3-STAR किराया', आम मरीज पर कितना बोझ?
Image Credit: AI Generated Image

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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