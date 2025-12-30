Advertisement
trendingNow13058407
Hindi Newsदेशएंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, नस्लीय अपमान को ‘हेट क्राइम’ घोषित करने की मांग

एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, नस्लीय अपमान को ‘हेट क्राइम’ घोषित करने की मांग

Supreme Court: त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका दायर करते हुए वकील ने ये बात कही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 30, 2025, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, नस्लीय अपमान को ‘हेट क्राइम’ घोषित करने की मांग

Angel Chakma: देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रहे त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस हत्या के बाद सीएम धामी ने कहा है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इसपर सवाल खड़े गए किए थे, अब घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने PIL दायर कर देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे पूर्वोत्तर और अन्य सीमावर्ती राज्यों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है.

हेट क्राइम की हो एक अलग कैटेगरी
याचिकाकर्ता वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि केंद्र और सभी राज्यों को इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश जारी करें. उन्होंने कहा जब तक नस्लीय अपमान को रोकने के मुद्दे पर कानून नहीं बन जाता सुप्रीम कोर्ट व्यापक गाइडलाइंस जारी कर 'नस्लीय अपमान' को हेट क्राइम की एक अलग कैटेगरी घोषित कर इसके लिए सजा तय करे. इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि केंद्रीय स्तर के साथ-साथ राज्य के स्तर पर एक नोडल एजेंसी/आयोग या निदेशालय बनाया जाए. जहां इस तरह के नस्लीय अपराधों की रिपोर्ट की जा सके और उनका समाधान किया जा सके. 

साथ ही साथ ये भी मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र और राज्यों को निर्देश दे कि वे हर जिले में नस्लीय अपराधों से निपटने के लिए एक खास पुलिस यूनिट गठित करें. केंद्रीय स्तर के साथ-साथ हर राज्य के स्तर पर नस्लीय भेदभाव और उसके समाधान के तरीकों पर शैक्षणिक संस्थानों में वर्कशॉप कराई जाएं. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मामला 
इसी महीने की 9 तारीख को एंजेल चकमा और उनका छोटा भाई माइकल देहरादून के सेलाकुई इलाके में राशन लेने जा रहे थे. तभी 6 लोगों के एक ग्रुप ने उन्हें रोका और उन पर नस्लीय आधारित कमेंट करते हुए उन्हें चीनी कहना शुरू कर दिया. खुद को चीनी सुनने के बाद एंजेल ने शांति से इसका विरोध किया और कहा कि मैं चीनी नहीं हूं. हम भारतीय हैं. हमें यह साबित करने के लिए सबूत देने की जरूरत है? इसके बाद एंजेल की इसी बात से भड़ककर 6 लोगों के ग्रुप ने उनपर चाकू से हमला शुरू कर दिया. जिसमें एंजेल चकमा बुरी तरह से घायल हो गए थे और उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Angel Chakma

Trending news

बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
bengal elections
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी
bengal vidhansabha chunav
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
Ajit Pawar
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
BMC Elections 2026
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?