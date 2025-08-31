स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42 फीसदी आरक्षण, तेलंगाना विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42 फीसदी आरक्षण, तेलंगाना विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर

तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 2018 में पारित कानून में संशोधन करते हुए दो विधेयक पारित किए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:44 PM IST
तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 2018 में पारित कानून में संशोधन करते हुए दो विधेयक पारित किए. रेवंत रेड्डी सरकार ने पहले इन अधिनियमों में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने राष्ट्रपति को भेजा था. विधानसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद तेलंगाना नगर पालिका (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2025 और तेलंगाना पंचायत राज (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया.

सीएम ने कहा जो कहा वो किया

बहस के दौरान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, स्थानीय निकायों के चुनाव 30 सितंबर से पहले होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बीसी को 42 प्रतिशत कोटा लागू करने के बाद ही चुनाव में जाने के लिए दृढ़ है. रेवंत रेड्डी ने राज्य के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव (KCR) को बीसी कोटा नहीं बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि BRS शासन के दौरान लाया गया पंचायत राज अधिनियम 2018 50 प्रतिशत से अधिक कोटा बढ़ाने की अनुमति नहीं देता है.

बीआरएस को घेरा

मुख्यमंत्री रेड्डी ने इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित धरने का समर्थन न करने के लिए बीआरएस पर सवाल उठाया. जिसमें केंद्र सरकार से राष्ट्रपति के समक्ष लंबित बीसी कोटा विधेयकों को मंजूरी देने की मांग की गई थी. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह बीसी कोटा बढ़ाने में बीआरएस की उदासीनता का स्पष्ट संकेत है. विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने से पहले कैबिनेट की बैठक में बीसी कोटा को मंजूरी दी गई थी.

उन्होंने कहा, 'हमने शिक्षा, सशक्तिकरण और स्थानीय निकायों में 42 प्रतिशत कोटा प्रदान करने के लिए राज्यपाल को दो अलग-अलग विधेयक भेजे थे. ये दोनों विधेयक पिछले 5 महीनों से राष्ट्रपति के पास लंबित हैं.' उन्होंने यह भी बताया कि कुछ ताकतों ने स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अदालत ने 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कानूनी मुद्दों की जाँच के बाद ही समर्पण आयोग का गठन किया था। जाति जनगणना की यह पूरी प्रक्रिया 4 फ़रवरी, 2024 को शुरू हुई और 4 फ़रवरी, 2025 को पूरी हुई.

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

;