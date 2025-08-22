Aadhar Card: जल्दी से बनवा लें अपना आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; इस बड़े राज्य में लागू हुआ आदेश
देश

Aadhar Card: जल्दी से बनवा लें अपना आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; इस बड़े राज्य में लागू हुआ आदेश

Aadhar Card Latest News: अगर आपने अब तक अपना या बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे जल्दी से बनवा लें. 18 वर्ष की आयु के बाद आप आधार नहीं बनवा पाएंगे. इस संबंध में एक बड़े राज्य ने आदेश जारी कर दिया है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 22, 2025, 04:52 AM IST
Assam Aadhar Card News: असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर बड़ी चोट की है. हिमंता सरकार ने ऐलान किया है कि अब से राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के आधार कार्ड नहीं बनाए जाएंगे. इस कार्ड का इस्तेमाल कर घुसपैठिए भारतीय नागरिकता साबित करने के कागजात जुटाते थे. ऐसे में सरकार के इस फैसले से घुसपैठ पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है. सीएम हिमंता ने गुरुवार को इस फैसले का ऐलान किया. 

इन समुदायों को मिला एक वर्ष का समय

उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अब राज्य में आधार कार्ड नहीं बनेगा, जिससे अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता न मिल सके. हालांकि असम में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदायों को इस फैसले से छूट रहेगी. इन समुदायों को अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा. इसके बाद यह नियम उन पर भी लागू हो जाएगी.

सीएम हिमंता ने बताया कि असम मंत्रिमंडल ने 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए नए आधार कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को मंज़ूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि यह कदम इस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है कि राज्य में आधार आबादी से 102 प्रतिशत ज्यादा बन चुके हैं, जिसका अर्थ है कि बाहरी घुसपैठियों ने भी बड़ी संख्या में अपने आधार कार्ड बनवा लिए हैं. 

'आबादी से ज्यादा आधार कार्ड हुए जारी'

मुख्यमंत्री के अनुसार, 'इससे पता चलता है कि राज्य की जनसंख्या से ज़्यादा आधार कार्ड जारी कर दिए गए हैं. घुसपैठियों के हाथों पड़ने से बचाने के लिए हमने निर्णय लिया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को नए आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे. केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदायों को छूट दी गई है क्योंकि उनके बीच आधार की पहुँच 96% है, जिसका अर्थ है कि 4% को अभी भी कवर किया जाना बाकी है.' 

उन्होंने बताया कि यह फैसला अक्टूबर से लागू हो जाएगा. ऐसे में छूट से बाहर होने वाले समूहों के नागरिकों के पास आधार के लिए आवेदन करने का केवल सितंबर तक का समय है. इसके बाद आधार के आवेदनों पर रोक लगा दी जाएगी. हालांकि दुर्लभतम मामलों में संबंधित उपायुक्त (डीसी) की ओर से अनुमोदित होने पर कुछ लोगों को आधार जारी किया जा सकता है. 

'कड़ाई से जांच के बाद ही मिलेगी अनुमति'

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड की अनुमति देने से पहले डीसी, डीसी विदेशी न्यायाधिकरण और विशेष शाखा के साथ चर्चा करेंगे. साथ ही उक्त आवेदन की कड़ाई से जांच करवाई जाएगी. सब कुछ सही पाए जाने के बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा. सरमा ने इस निर्णय को सीधे तौर पर राज्य की अवैध आव्रजन के खिलाफ लड़ाई से भी जोड़ा.

हिमंता ने कहा, 'हमने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सात घुसपैठियों को खदेड़ा था. हम सभी को खदेड़ नहीं सकते, लेकिन आधार नामांकन बंद करके हम एक मज़बूत निवारक संकेत दे रहे हैं कि घुसपैठिए आधार के माध्यम से अधिकारों का दावा नहीं कर सकते.' इससे पहले मुख्यमंत्री सरमा ने कहा था कि कई कथित अवैध प्रवासियों के पास असम समझौते के तहत 1971 की कट-ऑफ से पहले के वैध दस्तावेज़ थे, जिससे मतदाता सूची में नाम जुड़ जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई जटिल हो गई थी.

उन्होंने चेतावनी दी कि अनियंत्रित बस्तियों से जनसांख्यिकीय बदलाव हो सकता है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर असम के लोग अभी भी इस खतरे को नहीं पहचानते हैं तो अगले दो दशकों में स्थिति गंभीर हो सकती है.

