पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था प्लेन? अहमदाबाद विमान हादसे पर झूठी निकली इटालियन रिपोर्ट, AAIB ने किया खुलासा

Air India Plane Crash: एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर हाल ही में इंटरनेट पर एक फर्जी दावा किया जा रहा था, जिसका एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने खंडन किया है. AAIB ने सोशल मीडिया पर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश की जांच को लेकर कहा कि इसका फिलहाल कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है. विमान हादसे को लेकर अभी भी जांच जारी है.

फर्जी इटालियन रिपोर्ट

इटालियन न्यूजपेपर 'Corriere della Sera' ने हाल ही में दावा किया था कि इसकी जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है. पश्चिमी एविएशन एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया था कि विमान के फ्यूल स्विच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि पायलट ने ही जानबूझकर दोनों स्विच को बंद कर दिया था. न्यूजपेपर के मुताबिक कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग के आधार पर हादसे का यह निष्कर्ष निकाला गया था.

फर्जी बताईं खबरें

AAIB ने 'Corriere della Sera' की रिपोर्ट और उसके दावे को फर्जी बताया है. इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का कहना है कि विमान हादसे की जांच अभी प्रगति पर है और कोई अतंमि निष्कर्ष नहीं निकाला गया है. AAIB की ओर से इस तरह की रिपोर्ट्स को झूठ और अटकलें बताया गया है. इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का कहना है कि इस तरह की अफवाहें जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम कर सकती हैं.

जांच की वर्तमान स्थिति

AAIB के मुताबिक विमान हादसे की जांच अभी पूरी तरह सक्रिय है. शुरुआती रिपोर्ट पहले ही जारी कर दी गई है, हालांकि आखिरी रिपोर्ट अभी बाकी है. मामले को लेकर कुछ हिस्सों की जांच फॉरन एक्सपर्ट्स के साथ चल रही है. सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है, जिसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जांच अभी आखिरी स्टेज में है, हालांकि AAIB ने साफ किया कि अभी कोई फाइनल फाइंडिंग्स नहीं हैं. बता दें कि अहदाबाद विमान हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी यह भारत में अबतक का सबसे बड़ा विमान हादसा था.