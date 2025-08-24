Aaj Ka Itihas: इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना इतिहास
Aaj Ka Itihas: इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना इतिहास

Aaj ka Itihas: आज ही के दिन 335 साल पहले ही कलकत्ता शहर की शुरुआत हुई थी. आइए जानते हैं इस शहर के शुरुआती इतिहास के बारे में

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 24, 2025, 07:42 AM IST
Aaj Ka Itihas: इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना इतिहास

East India Company: 24 अगस्त 1960, यहीं वो दिन है जब आज से 350 साल पहले कलकत्ता शहर की शुरुआत हुई थी. उस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी जॉब चार्नॉक ने हुगली नदी के पास तीन गाँवों को मिलाकर एक व्यापारिक केंद्र बनाया. तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये जगह आगे चलकर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर बन जाएगा. इसके बाद से ही इस शहर ने भारत के सांस्कृतिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक नक्शे पर पर एक अलग छाप छोड़ी जो आज भी दिखाई देती है. 

व्यापार के लिए इसे ही क्यों चुना गया?
17वीं सदी में जब विदेशी व्यापारी भारत में मसाले और रेशम खरीदने आते थे, तब जॉब चार्नॉक ने हुगली नदी के किनारे एक अच्छी जगह ढूंढी. यह जगह व्यापार के लिए एकदम सही थी. उसने सूतानुती, गोविंदपुर और कालीघाट नाम के 3 गांवों को चुना, जो नदी के किनारे थे और व्यापार के लिए बहुत जरूरी भी थे. चार्नॉक ने यहां एक व्यापारिक केंद्र बनाया जो जल्द ही British East India Company का खास अड्डा बन गया. हालांकि ये काम आसान नहीं था क्योंकि उसे वहां के जमीदारों और मुगलों से बात करनी पड़ी. 

कब बना ब्रिटिश भारत की राजधानी?
1690 में शुरू हुआ यह शहर धीरे-धीरे ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य केंद्र बन गया. जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसे ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया, तो कोलकाता सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि संस्कृति, शिक्षा और कला का भी केंद्र बन गया. फोर्ट विलियम, राइटर्स बिल्डिंग और विक्टोरिया मेमोरियल जैसी इमारतें आज भी उस समय की कहानी कहती हैं. इसी शहर ने राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों ने समाज को सुधारने और साहित्य को बढ़ावा देने का काम किया।.

कब और क्यों बदला गया था नाम?
2001 में कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता रखा गया को ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था बल्कि शहर की बंगाली पहचान को फिर से जिंदा करने जैसा था. यह वहीं शहर है जहां गंगा नदीं, काली मां की पूजा और रसगुल्ले की मिठास एक साथ मिलते हैं. यहां का शानदार हावड़ा ब्रिज हो या दक्षिणेश्वर मंदिर की शांति, कोलकाता हर किसी को अपनी तरफ खींचता है. 

महान कलाकारों को दी जगह
इसी शहर में सत्यजीत राय जैसे महान फिल्मकार पैदा हुए। इस शहर ने दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को पूरी दुनिया में मशहूर किया. आज भी यहां की सड़कों पर पुरानी ट्राम की आवाज सुनाई देती है. एक समय की काली-पीली टैक्सी भी कोलकाता की जीवंतता को दिखाती थीं.

यह भी पढें: तार के अंदर सांप, भूत की आंख... 145 साल पहले इलेक्ट्रिक बल्ब, पंखे को देख भारत में फैली थीं ऐसी अफवाहें

इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
