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Hindi Newsदेशअगले 48 घंटे में मौसम लेगा यूटर्न! महाराष्ट्र-बिहार में लू के थपेड़ों के बीच होगी राहत की बारिश; IMD का अलर्ट

अगले 48 घंटे में मौसम लेगा यूटर्न! महाराष्ट्र-बिहार में 'लू' के थपेड़ों के बीच होगी 'राहत की बारिश'; IMD का अलर्ट

Weather Update: भीषण गर्मी की वजह से देश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. बाहर निकलते ही तेज धूप शरीर को झुलसा दे रही है. दोपहर में चलने वाली गर्म हवाओं के बीच इन राज्यों के लिए आगामी 48 घंटे में मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:41 AM IST
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इन शहरों में पारा 40 के पार पहुंचा अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण
इन शहरों में पारा 40 के पार पहुंचा अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण

देश के कई हिस्सों में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है. हालात ऐसे हैं कि सुबह से ही सूरज आग उगलने लगता है और दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. कानपुर, लखनऊ, दिल्ली-NCR और भोपाल जैसे शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. बाहर निकलते ही ऐसा महसूस होता है जैसे तेज धूप शरीर को झुलसा रही हो. बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में लू के थपेड़े लोगों की परेशानी और बढ़ा रहे हैं. दिनभर चलने वाली गर्म हवाएं आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं. लोग जरूरी काम के बिना घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं.

हालांकि इस झुलसाती गर्मी के बीच राहत की खबर भी है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले 48 घंटों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अन्य सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण हवा की दिशा में बदलाव देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि जहां अभी तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है, वहीं जल्द ही कई इलाकों में बादल छाने, आंधी चलने और बारिश होने के आसार हैं. यह बदलाव सिर्फ तापमान में गिरावट ही नहीं लाएगा, बल्कि लंबे समय से तप रही धरती और परेशान लोगों को बड़ी राहत भी देगा. कुल मिलाकर, भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए आने वाले दिन राहत की फुहार लेकर आ सकते हैं.

पूरे देश में मौसम ले रहा करवट

देशभर में मौसम इन दिनों एक साथ कई करवटें ले रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आसमान में अलग-अलग स्तरों पर सक्रिय प्रणालियां मिलकर एक जटिल स्थिति बना रही हैं. मध्य क्षोभमंडल (Middle Troposphere) में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, राजस्थान और उसके आसपास बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पूर्वी से दक्षिण भारत तक फैली गर्त रेखाएं, ये सभी मिलकर मौसम का मिजाज बदलने की तैयारी में हैं. इन परिस्थितियों का असर आने वाले दो दिनों में साफ दिखाई देगा. कई राज्यों में तेज हवाएं चल सकती हैं, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. हालांकि, यह बदलाव पूरे देश में एक जैसा नहीं होगा. 

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IMD की लोगों को सतर्क रहने की अपील

कुछ इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी और लू से अभी राहत नहीं मिलेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में अचानक मौसम बिगड़ने की संभावना बनी रहेगी. यानी कहीं तपिश बरकरार रहेगी तो कहीं बारिश राहत लेकर आएगी. ऐसे बदलते मौसम के बीच जरूरी है कि लोग सतर्क रहें तेज हवाओं और आंधी-बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें. यह वक्त मौसम के हर रंग को समझते हुए सावधानी बरतने का है.

यह भी पढ़ेंः  कहीं बाढ़ का खतरा, तो कहीं लू के थपेड़े! देश में मौसम के दो रंग, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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