JK में और पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए उम्मीदवार; जानें किन्हें मिला टिकट

आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में और पांव पसारने का फैसला किया है. सधी रणनीति पर कदम आगे बढ़ाते हुए उसने असेंबली की खाली हुई नगरोटा और बडगाम सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.
Trending Photos
Jammu Kashmir by-election 2025 news: आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में और पांव पसारने का फैसला किया है. सधी रणनीति पर कदम आगे बढ़ाते हुए उसने असेंबली की खाली हुई नगरोटा और बडगाम सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. स्थानीय आबादी के समीकरण को देखते हुए एक जगह हिंदू तो दूसरी जगह मुस्लिम वॉलंटियर को उम्मीदवार बनाया गया है.
जानें किन्हें मिला AAP का टिकट?
पार्टी की ओर से शनिवार को बयान जारी करके इस बारे में सूचना दी गई. एक्स पर जारी पोस्ट में पार्टी ने लिखा, 'आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने जम्मू कश्मीर असेंबली उपचुनावों के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं.' पार्टी ने बडगाम सीट पर दीबा खान और नगरोटा सीट पर जोगिंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है.
Announcement
The Political Affairs Committee (PAC) of the Aam Aadmi Party hereby announces the candidates for the upcoming Bye-Elections in the UT of Jammu & Kashmir.
Congratulations to all pic.twitter.com/RS70ascKq1
— AAP (@AamAadmiParty) October 18, 2025
बताते चलें कि AAP ने जम्मू कश्मीर में पैर जमाने की शुरुआत 2024 विधानसभा चुनावों से की थी. उस दौरान पार्टी ने डोडा सीट जीतकर बड़ा धमाका किया और इस तरह जम्मू कश्मीर असेंबली में उसका पहला विधायक बन गया.
पार्टी का प्रदेश में इकलौता विधायक
इस चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार मेहराज मलिक ने 23,228 वोट पाकर BJP के प्रत्याशी को लगभग 4,538 वोट के अंतर से हराया. यह AAP की इस क्षेत्र में पहली महत्वपूर्ण जीत थी. इस जीत के बाद मेहराज मलिक को AAP का J&K यूनिट के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई. मेहराज मलिक की जीत ने दिखाया कि पार्टी का प्रभाव शहरी-वर्ग और विकास-विषयक मुद्दों पर काम कर सकता है.
प्रदेश में पार्टी के लिए बड़ी चुनौती?
अब पार्टी की नजर पूरे प्रदेश पर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की है. हालांकि कश्मीर घाटी में पारंपरिक बड़े क्षेत्रीय दल (नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP) का प्रभुत्व और जम्मू में BJP की पकड़ AAP के लिए चुनौती बनती है. इसलिए पार्टी का विस्तृत जनाधार अभी नहीं बन पाया. फिर भी पार्टी ने हार नहीं मानी है और राज्य में धीरे-धीरे अपना संगठन मजबूत करने पर फोकस किया है. अब उपचुनाव में उम्मीदवार उतारना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.