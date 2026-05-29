Advertisement
trendingNow13232380
Hindi Newsदेशपंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, इन निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस-बीजेपी का सूपड़ा साफ

पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, इन निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस-बीजेपी का सूपड़ा साफ

पंजाब के निकाय चुनावों में आप को जबरदस्त बढ़त मिलते नजर आ रही है. कई जगहों पर तो आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है. पार्टी का कहना है कि यह चुनावी नतीजे, न केवल निकाय के परिणाम हैं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 29, 2026, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, इन निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस-बीजेपी का सूपड़ा साफ

Punjab News: पंजाब के निकाय चुनावों से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसने राज्य की राजनीति का माहौल पूरी तरह बदल दिया है. नगर निगम, नगर कौंसिल और पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिल रहा जबरदस्त जनसमर्थन इस बात का संकेत है कि पंजाब की जनता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है. 

ये चुनाव केवल स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हैं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी जबरदस्त बढ़त बनाती दिखाई दे रही है. अब तक आए परिणामों में 480 वार्डों में से आम आदमी पार्टी 225 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है. कांग्रेस 85, अकाली दल 71 और भाजपा केवल 15 सीटों तक सीमित दिखाई दे रही है. ये आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि पंजाब की राजनीति में विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी की पकड़ गांवों, कस्बों और शहरों तक मजबूत हुई है.

निकाय चुनाव में AAP को अपार समर्थन 

सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश गिद्दड़बाहा से आया है, जहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजा वडिंग के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 19 में से अभी तक गिने गए 13 के 13 वार्डों में जीत हासिल कर ली. यह नतीजा कांग्रेस के लिए केवल चुनावी हार नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है कि जनता अब पुराने राजनीतिक ढांचे से आगे बढ़ना चाहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई सीटों पर AAP ने किया क्लीन स्वीप 

धूरी में तो आम आदमी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया. 21 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी ने यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह क्षेत्र में जनता का भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है. इसी तरह हरियाना नगर काउंसिल में 11 में से 7 सीटें जीतकर पार्टी ने बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस और भाजपा पीछे रह गईं.

नाभा नगर कौंसिल के परिणाम भी आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार की कहानी कह रहे हैं. यहां पार्टी ने 12 में से 6 सीटें जीतकर सबसे बड़ी ताकत के रूप में अपनी स्थिति बनाई. भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस मिलकर भी वह प्रभाव नहीं छोड़ सके जो आम आदमी पार्टी अकेले छोड़ती दिखाई दी.

AAP पर बढ़ा लोगों का भरोसा 

पिछले चार वर्षों में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, रोजगार और जनकल्याण योजनाओं पर मान सरकार द्वारा किए गए काम का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है. यही कारण है कि विपक्ष लगातार जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है. पंजाब की जनता ने इस चुनाव में यह संदेश दिया है कि वह केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं बल्कि काम की राजनीति चाहती है.

कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा तीनों दलों के लिए ये नतीजे गंभीर चेतावनी माने जा रहे हैं. एक समय पंजाब की राजनीति पर राज करने वाले दल आज कई क्षेत्रों में तीसरे और चौथे स्थान के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं. जनता के बीच यह धारणा मजबूत हुई है कि इन दलों ने वर्षों तक पंजाब को वादों और परिवारवाद की राजनीति में उलझाए रखा, जबकि आम आदमी पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया.

इन जगहों पर भी ऐतिहासिक जीत 

मालवा और सरहिंद क्षेत्र से आ रहे रुझान भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में मजबूत माहौल का संकेत दे रहे हैं. बठिंडा में पार्टी 80 से अधिक वार्डों में बढ़त बनाए हुए है. यदि यही रुझान अंतिम परिणामों में बदलते हैं तो यह पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि होगी.

निकाय चुनावों के ये नतीजे साफ बता रहे हैं कि पंजाब की जनता ने 2027 की लड़ाई का शुरुआती संकेत दे दिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व और आम आदमी पार्टी की नीतियों को जनता का समर्थन लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है. दूसरी तरफ कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता उनसे लगातार दूरी क्यों बना रही है.

पंजाब के इस राजनीतिक सेमीफाइनल में फिलहाल एक ही नारा गूंजता दिखाई दे रहा है, काम बोलता है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी का जादू लगातार बढ़ता जा रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

aapcivic elections

Trending news

'पीएम खुद कर रहे मामले की निगरानी', SC के सख्त सवाल पर केंद्र ने क्या-क्या बताया?
Supreme Court
'पीएम खुद कर रहे मामले की निगरानी', SC के सख्त सवाल पर केंद्र ने क्या-क्या बताया?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, कई निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस का बुरा हाल
aap
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, कई निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस का बुरा हाल
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
NIA raids
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
ajit pawar plane crash
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
Punjab Nagar Nikay Chunav Result
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
karnataka
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
IMD
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
पुणे में जहरीली शराब ने निगल ली 16 जिंदगियां, युवकों की मौत से मचा हड़कंप
Pune News
पुणे में जहरीली शराब ने निगल ली 16 जिंदगियां, युवकों की मौत से मचा हड़कंप
राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
DK Shivakumar
राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग
Former PM Chaudhary Charan Singh
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग