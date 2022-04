Ranbir Alia Wedding: AAP ने ट्वीट करके शेयर की रणबीर और आलिया की शादी की गेस्ट लिस्ट!

Alia Ranbir Wedding Ceremony Guest List: बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और अभिनेत्री आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की शादी काफी सुर्खियों में हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी की मुंबई विंग ने इस शादी को लेकर अनोखा ट्वीट किया है. AAP मुंबई ने ट्वीट करके एक लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि यहां आप रणबीर और आलिया की शादी की गेस्ट लिस्ट चेक कर सकते हैं. हालांकि पार्टी की ओर से किया गया ये ट्वीट किसी और मकसद के लिए है.

बता दें कि गुरुवार को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इससे पहले आम आदमी पार्टी मुंबई ने ट्वीट करते हुए कहा, 'शादी में मेहमानों की लिस्ट में किसने जगह बनाई, यह देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.' लेकिन जब इस लिंक को ओपन किया जाता है तो ये री-डायरेक्ट करके इंस्टाग्राम की एक पोस्ट पर ले जाता है.

Click on the link to check who made it to the wedding guest list.https://t.co/g2eNrAqGNW

Well, Surprise! Surprise! She is invited too. #RanbirAliaWedding #Mumbai pic.twitter.com/zXDipxBd6d

— AAP Mumbai (@AAPMumbai) April 13, 2022