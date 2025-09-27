Political News: साउथ के इस छोटे राज्य पर AAP की नजर, किया BJP सरकार के खिलाफ हल्ला-बोल आंदोलन का ऐलान

AAP Goa Campaign News: गोवा की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने अब खुला ऐलान कर दिया है कि राज्य को डर, अराजकता और गुंडाराज से आज़ाद कराना ही उसका अगला मिशन है. 'गोवा को बीजेपी का गुंडाराज नहीं चाहिए' नाम के राज्यव्यापी अभियान के ज़रिए पार्टी ने बीजेपी सरकार को सीधी चुनौती दी है. यह सिर्फ़ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर उस गोवावासी की आवाज़ है जो आज अपने राज्य में शांति, सुरक्षा और न्याय चाहता है.

राज्य में तेजी से बढ़ रहे अपराध- AAP

पार्टी का आरोप है कि गोवा कभी शांति, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक माना जाता था. लेकिन बीजेपी के शासन में हालात तेजी से बदल गए हैं. अपराध तेजी से बढ़े हैं, आम लोगों का डर भी. गोवा पुलिस के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 सालों में गंभीर अपराधों में 38% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है. 2017 में जहां करीब 2,900 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में यह संख्या 4,050 से ज़्यादा तक पहुंच गई. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 40% से अधिक का इज़ाफा हुआ है. सिर्फ पिछले एक साल में ही 120 से ज़्यादा हत्या या हत्या के प्रयास, 350 से अधिक महिलाओं पर हमले, और 800 से अधिक चोरी-लूट के मामले दर्ज किए गए हैं.

आम आदमी पार्टी के अनुसार, ये आंकड़े सिर्फ़ संख्या नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के शासन में हर आम गोवावासी के डर और असुरक्षा की सच्चाई हैं. रामा कंकोनकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दिनदहाड़े हमले और दो वर्षों में 250 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर हमलों के मामलों ने यह साबित कर दिया है कि अब कानून नहीं, बल्कि बीजेपी नेताओं और उनके गुंडों की चल रही है.

'विकास के नाम पर गोवा को बेच रही BJP'

आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ़ डर पर नहीं टिकी है, बल्कि वह गोवा की ज़मीन और पहचान को भी बेच रही है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में 3,200 एकड़ से अधिक सरकारी और सामुदायिक ज़मीन निजी कंपनियों और बिल्डरों को सौंप दी गई है. इनमें से कई सौदे बिना स्थानीय लोगों की सहमति के किए गए. पार्टी का आरोप है कि बीजेपी विकास के नाम पर गोवा को बेच रही है, और जो भी इस लूट के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसे धमकाया जाता है.

बीजेपी की विफलता केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है. सड़कों से लेकर स्कूलों तक हर बुनियादी सुविधा बदहाल है. राज्य की 72% सड़कें मरम्मत की ज़रूरत में हैं. हर बारिश में कई इलाकों की सड़कें झील में बदल जाती हैं. बीजेपी की नाकामी जैसे अभियानों के ज़रिए आम आदमी पार्टी ने पहले ही सड़कों की बदहाली को मुद्दा बनाया था. जनता ने इस पर जबरदस्त समर्थन दिखाया, अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर कर चुके हैं.

गुंडाराज नहीं जनता का राज चलेगा- AAP

आम आदमी पार्टी कहती है कि अब गोवा के लोग ठान चुके हैं कि अब डर नहीं चलेगा, जनराज चलेगा. यह चुनाव किसी पार्टी का नहीं, बल्कि गोवा के भविष्य का है. एक तरफ बीजेपी है, जो डर, जमीन की लूट और गुंडाराज के सहारे सत्ता में बने रहना चाहती है. दूसरी तरफ AAP है, जो शांति, कानून, पारदर्शिता और जनता की ताकत से गोवा को फिर से वही शांतिपूर्ण, सुरक्षित और गौरवशाली राज्य बनाना चाहती है, जिसके लिए वह जाना जाता है.

गोवा की जनता अब चुप नहीं बैठना चाहती. वह चाहती है कि आने वाली पीढ़ियों को डर नहीं, हक़ और सुरक्षा की विरासत मिले. अब आवाज़ साफ़ है, 'गुंडाराज नहीं चलेगा, जनता का राज चलेगा.' आम आदमी पार्टी का यह अभियान अब केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि हर गोवावासी की जनभावना बन चुका है. और यही जनभावना बीजेपी की सत्ता के डर को तोड़कर गोवा की नई दिशा तय करेगी.