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E20 पेट्रोल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का बड़ा अभियान, StopE20petrol.com पर शुरू हुआ ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन

E20 पेट्रोल को लेकर लोगों की बढ़ती नाराजगी के बीच आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने StopE20petrol.com वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान शुरू कर सरकार से शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने और ई20 की कीमतें घटाने की मांग की है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 14, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:05 PM IST
E20 पेट्रोल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का बड़ा अभियान, StopE20petrol.com पर शुरू हुआ ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन

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