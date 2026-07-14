/E20 पेट्रोल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का बड़ा अभियान, StopE20petrol.com पर शुरू हुआ ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन

उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता कम होने से माइलेज भी कम होता है, फिर भी इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल के बराबर या उससे कम नहीं की जा रही. इससे आम और मध्यम वर्ग पर दोहरी मार पड़ रही है. एक तरफ गाड़ियों का खर्च बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ईंधन पर भी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है.