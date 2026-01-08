Advertisement
trendingNow13067463
Hindi Newsदेशसिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर: दशकों पुरानी मांगें पहली बार हुईं पूरी

सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर: दशकों पुरानी मांगें पहली बार हुईं पूरी

पंजाब की राजनीति में बहुत कम ऐसे दौर आए हैं जब किसी सरकार ने सिख धर्म की भावनाओं, परंपराओं और विरासत को इतनी गहराई तथा संवेदनशीलता से समझते हुए निर्णय लिए हों.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर: दशकों पुरानी मांगें पहली बार हुईं पूरी

पंजाब की राजनीति में बहुत कम ऐसे दौर आए हैं जब किसी सरकार ने सिख धर्म की भावनाओं, परंपराओं और विरासत को इतनी गहराई तथा संवेदनशीलता से समझते हुए निर्णय लिए हों. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने सिख पंथ की पुरानी मांगों को पूरा किया है, जिसका जमीनी स्तर पर व्यापक स्वागत हो रहा है. आज भगवंत सिंह मान सरकार को पंजाब में सिख विरासत की सच्ची संरक्षक के रूप में देखा जा रहा है.सिख पंथ के तीन सबसे महत्वपूर्ण तख्तों से जुड़े क्षेत्रों जिसमें श्री अकाल तख्त साहिब (अमृतसर की वॉल्ड सिटी), तख्त श्री केसगढ़ साहिब (श्री आनंदपुर साहिब) तथा तख्त श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) को ‘पवित्र शहर’ का आधिकारिक दर्जा देना भगवंत सिंह मान सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है.

सिख संगत की चली आ रही मांग पूरा
इन क्षेत्रों में अब शराब, तंबाकू, मांस तथा नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है. यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि दशकों से सिख संगत की चली आ रही मांग को पूरा किया गया है, जिसे पिछली सरकारें लगातार नजरअंदाज करती रहीं. नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित विशेष विधानसभा सत्र के दौरान पवित्र शहर घोषित करने का निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख आस्था और पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

50 लाख रुपये की विशेष ग्रांट
श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी वर्षगांठ के अवसर पर भगवंत सिंह मान सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया. गुरु साहिब के चरण-स्पर्श वाले गांवों/कस्बों को प्रति गांव/कस्बा 50 लाख रुपये की विशेष ग्रांट दी गई, जो कुल 71 करोड़ रुपये की राशि बनती है. यह केवल वित्तीय सहायता नहीं थी, बल्कि शहीदी की परंपरा को जीवित रखने का एक संगठित प्रयास था. सरकार का स्पष्ट मत था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की महान कुर्बानी केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के मन में भी जीवित रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

350वां शहीदी दिवस
भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस बड़े स्तर पर मनाया गया. चार शहरों (श्रीनगर, तलवंडी साबो, गुरदासपुर और फरीदकोट) से नगर कीर्तन सजाए गए, जो श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे. पंजाब के हर जिले में गुरु साहिब की जीवनी पर आधारित लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए गए. श्री आनंदपुर साहिब में 23 से 29 नवंबर तक बड़े धार्मिक समागम कराए गए, जिनमें कीर्तन दरबार, सर्वधर्म सम्मेलन, नगर कीर्तन, ड्रोन शो, गतका तथा लाइट एंड साउंड शो शामिल थे. टेंट सिटी बनाई गई. श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई. श्री आनंदपुर साहिब में 20 करोड़ रुपये की लागत से भाई जैता जी की स्मारक का निर्माण कराया गया.

ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष बजट
सिख विरासत की संरक्षा के संबंध में भगवंत सिंह मान सरकार ने बुनियादी ढांचे और हेरिटेज विकास पर भी ठोस कार्य किए हैं. आनंदपुर साहिब में हेरिटेज स्ट्रीट का निर्माण, जहाज हवेली (दीवान टोडर मल से संबंधित) की मरम्मत तथा अन्य ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष बजट उपलब्ध कराया गया. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप धार्मिक पर्यटन में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. धार्मिक समागमों के प्रबंधन में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किए. श्री फतेहगढ़ साहिब में शहीदी सभा के आयोजनों का सुव्यवस्थित प्रबंध किया गया. भगवंत सिंह मान ने व्यक्तिगत रूप से प्रशासन के साथ बैठकें कीं. लाखों की संख्या में पहुंची संगत के लिए सुरक्षा और यातायात के सुचारू प्रबंध किए गए.

विदेशों में सिख समुदाय के सम्मान और अधिकारों से जुड़े सवाल
देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गईं. सिख सम्मान से जुड़े मुद्दों पर भगवंत सिंह मान सरकार ने खुद को केवल राज्य तक सीमित नहीं रखा. जब भी विदेशों में सिख समुदाय के सम्मान और अधिकारों से जुड़े सवाल उठे, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार के समक्ष इन मुद्दों को पूरी मजबूती से रखा और कठोर कार्रवाई की मांग की. इससे सिख संगत में यह विश्वास और मजबूत हुआ कि पंजाब सरकार हर मंच पर उनके सम्मान के लिए खड़ी है.

भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक काल 
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार का यह कार्यकाल सिख धर्म के सम्मान, शहीदी की परंपरा की रक्षा तथा विरासत की संरक्षा के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है. यह दौर सिद्ध करता है कि जब नेतृत्व ईमानदार हो और नीयत साफ हो, तो राजनीति भी विश्वास और सेवा का माध्यम बन सकती है. आज पंजाब में एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सिख संगत की आवाज सुनी जा रही है और इतिहास में भगवंत सिंह मान सरकार का नाम एक सम्मानजनक अध्याय के रूप में दर्ज हो रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Punjab

Trending news

सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
Punjab
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
telangana accident
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
Raj Thackeray
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
Supreme Court
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
india census 2027
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
Asaduddin Owaisi
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
election commission notice
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
pakistan bangladesh news
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
Fake Marriage Visa Scam
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब