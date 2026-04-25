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डीआरडीओ ने बनाया ऐसा 'ब्रह्मास्त्र', जो चला तो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा!

DRDO: टैंक जैसा दिखने वाला AAP कहीं से भी भयानक हमले करने में, यानी मिसाइलें दागने में, सक्षम है. इसे देख एक बार तो पाकिस्तानी फौज के आका आसिम मुनीर का सिर भी चकरा जाएगा. जल, जंगल और जमीन कहीं से भी पाकिस्तान की फौज पर काल बनकर टूटने वाले इस ब्रह्मास्त्र की खासियत इसे अजेय बनाती है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:38 PM IST
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डीआरडीओ ने बनाया ऐसा 'ब्रह्मास्त्र', जो चला तो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा!

AAP: भारत भविष्य की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक घातक और विनाशक हथियार बना रहा है. देश की हालिया बड़ी कामयाबी की बात करें तो डीआरडीओ और वीआरडीई ने मिलकर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाया है, जो राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर जम्मू-कश्मीर के ऊबड़खाबड़ पहाड़ी रास्तों यहां तक कि घने जंगलों और नदी में तैरते हुए भी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देगा. इस अस्त्र का नाम एएपी है. इसकी खासियत आपको शब्दों में क्या बताएं, आप खुद देख लीजिए कि देश के वैज्ञानिकों ने क्या चमत्कार किया है.

टैंक जैसा दिखने वाला ये व्हीकल कहीं से भी भयानक हमले करने में खासकर मिसाइल दागने में सक्षम है. इसे देखकर तो एक बार पाकिस्तानी फौज के आका आसिम मुनीर का सिर चकरा जाएगा.

 AAP (Tracked and Wheeled) का कमाल देखिए

डीआरडीओ का शाहकार

एएपी (ट्रैक्ड और व्हील्ड) को भारतीय सेना और सशस्त्र बलों की उभरती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह खास 'टैंक' पूरी तरह स्वदेशी और मेड इन इंडिया है. इसे 30 मिमी बंदूक के साथ अटैच किया गया है. ये प्लेटफॉर्म सबमरीन की तरह पानी में डूबकर चलने में सक्षम है. ये चमत्कारी व्हीकल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें दागने में सक्षम हैं.

इस अहम कामयाबी को हासिल करने की जानकारी देते हुए डीआरडीओ ने वीडियो जारी किया. इस एडवांस्ड एंड ट्रैक्ड व्हीकल को डीआरडीओ की टीम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस खास मौके पर प्रोफेसर (डॉ.) प्रतीक किशोर, डीएस एवं डीजी (एसीई), डॉ. चंद्रिका कौशिक, डीएस एवं डीजी (पीसी एवं एसआई), श्री सुकरण सिंह, सीईओ एवं एमडी मेसर्स टीएएसएल पुणे, श्री अमित कल्याणी, कुलपति एवं संयुक्त एमडी मेसर्स बीएफएल पुणे और श्री जी.आर.एम. राव, ऑपरेटिंग ऑफिसर एवं निदेशक वीआरडीई मौजूद रहे. 

कीचड़ में भी नहीं रुकेगा

जैसा कि इसका वीडियो देखने से पता चलता है कि रास्ता कैसा भी हो अगर ये व्हीकल सेना के बेड़े से बाहर आया तो दुश्मन का विनाश तय है. ये जम्मू-कश्मीर के दुर्गम इलाकों, राजस्थान के रेतीले धोरों के साथ नदियों में भी तूफानी रफ्तार से चलकर देश के हर दुश्मन को कूट कर मिट्टी में मिला देगा. इसकी पावर देखकर दुश्मन हिल जाएगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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