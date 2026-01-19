Advertisement
trendingNow13079777
Hindi NewsदेशAAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती है Congress..., अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला

'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती है Congress...', अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला

अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले दो साल तक खूब मेहनत करनी है. घर-घर जाना होगा, बदलाव के लिए लोगों को जोड़ना होगा. यह भी कसम खानी है कि रोज हर आदमी पांच नए वोट बनाएगा. विसावदर के लोगों ने पूरे गुजरात को उम्मीद और संदेश दिया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती है Congress...', अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वडोदरा में बूथ वालेंटियर्स के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर भाजपा और कांग्रेस पर तीखे हमले बोले. उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में भाजपा जाएगी और गुजरात के लोगेां की सत्ता आएगी. पिछले 30 साल से भाजपा ने डर,  जेल और भ्रष्टाचार के दम पर राज किया है, लेकिन अब लोगों के मन से इनका डर निकल चुका है. कांग्रेस को भाजपा सरकार से सरकारी ठेके मिलते हैं. इसलिए जनता को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है. सिर्फ 'आप' ही गुजरात में भाजपा को हरा सकती है. इन लोगों ने गुजरात को लूट लिया है. अब यह सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि गुजरातियों के सम्मान और न्याय की लड़ाई है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के संगठन का तेजी से विस्तार हो रहा है. अब भाजपा का भी इतना बड़ा संगठन नहीं है, जितना 'आप' का है. भाजपा ने पूरे गुजरात में भय और अत्याचार फैलाया हुआ है, लोग परेशान हो चुके हैं. अब जनता के मन से डर निकलता जा रहा है और खुल कर भाजपा की खिलाफत में सामने आ रही है. 30 साल से भाजपा ने केवल भय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के जरिए गुजरात पर शासन किया है. 'आप' के प्रवीण राम और राजू करपड़ा समेत कई नेता पिछले तीन महीने से जेल में हैं. 

बीजेपी सरकार ने 85 किसानों को जेल में डाला
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने हड़दड़ में हुए किसान आंदोलन से 85 गरीब किसानों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया. ये किसान करदा प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. किसान अपना हक मांग रहे थे. शांतिपूर्ण आंदोलन था. जेल में बंद किसानों के परिवारों से मिला. परिवार के लोगों ने कहा कि गुजरात, गुजरात के लोगों और गुजरात की तरक्की के लिए तीन साल भी जेल रहना पड़े तो हमारे बच्चे तैयार हैं. अब गुजरात की जनता के मन से भाजपा का डर निकलता जा रहा है और धीरे-धीरे लोग खड़े हो रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

30 सालों में बीजेपी ने गुजरात से सबकुछ लूट लिया
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक समय गुजरात सबसे समृद्ध प्रदेश माना जाता था. इन 30 वर्षों में भाजपा ने सबकुछ लूट लिया. ये लोग किसानों की खाद-बीज खा गए, किसानों का पानी पी गए. फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते, किसानों के पैसे खा गए. गुजरात की सड़कें, बिजली, स्कूल, अस्पताल खा गए. सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है. एक गरीब आदमी को मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है. प्राइवेट स्कूल वाले गुंडागर्दी और लूट मचा रखी है. सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं मिलते हैं. इन्होंने सरकारी अस्पतालों को जानबूझ कर खराब किया है, ताकि गरीब आदमी को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़े. प्राइवेट स्कूल और अस्पताल भाजपा के नेताओं के ही हैं. 

हरनी के नौका कांड में 12 बच्चे डूबकर मर गए, ठेकेदार बीजेपी का था
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दो साल पहले हरनी तालाब के अंदर एक नौका कांड हुआ. इसमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल की तरफ से नौका विहार करने गए. इसमें 12 बच्चे डूब कर मर गए. क्योंकि बच्चों के पास सेफ्टी जैकेट नहीं थी. ठेकेदार भाजपा का था. गुंडागर्दी करने वाले अफसर भाजपा के थे. दो साल बाद भी किसी को सजा नहीं मिली है. इनको गुजरात की जनता की परवाह नहीं है, इनको अपने ठेकेदारों की परवाह है. भाजपा गुजरातियों की पार्टी नहीं है, ठेकेदारों और गुंडों की पार्टी है. कुछ माह पहले कुछ महिलाएं मुख्यमंत्री की सभा में न्याय मांगने गईं. महिलाओं ने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन मुख्यमंत्री ने पुलिस के जरिए उन्हें बाहर फिंकवा दिया. महिलाओं का अपमान किया. फिर दो दिन बाद पुलिस उनका घर तोड़ने के लिए पहुंच गई. यह कैसा न्याय है. ये लोग कैसा गुजरात बनाना चाहते हैं? गुजरात की जनता को खड़े होकर इनकी गुंडागर्दी खत्म करनी होगी.

केजरीवाल ने आदिवासी समाज की उठाई आवाज
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में सबसे ज्यादा पिछड़े आदिवासी इलाके हैं. संविधान के अनुसार, आदिवासी इलाकों के विकास के लिए हर साल अरबों खरबों रुपए आता है. अगर यह पैसा ईमानदारी से खर्च हो जाए तो बच्चों के लिए शानदार स्कूल और परिवार के लिए शानदार अस्पताल बन जाएंगे. सड़कें बन जाएगी, सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगी और फ्री बिजली मिल जाएगी. लेकिन यह पैसा आदिवासियों तक नहीं पहुंचता है. आदिवासी नेता चैतर वसावा दो-तीन बार जेल जा चुके हैं. क्योंकि चैतर वसावा ने आदिवासी समाज की आवाज उठाई. 

बीजेपी चुनावी सभाओं में पैसे खर्च करती है
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री डेडियापाड़ा आए और उनकी बड़ी सभा हुई. चैतर वसावा ने आरटीआई डाल कर पूछा कि सभा में कितना पैसा खर्च हुआ और पैसा कहां से आया. जवाब मिला कि आदिवासी कल्याण फंड से 50 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री की सभा में खर्च किए गए. गुजरात सरकार से आदिवासी कल्याण फंड आदिवासी समाज के लिए स्कूल, अस्पताल बनवाने के लिए आता है. सिंचाई, बिजली के लिए आता है. गांव की तरक्की के लिए पैसा आता है. इसमें 2 करोड़ रुपए के समोसे खाए. 5 करोड़ के टेंट, 7 करोड़ की बसें लगाई. प्रधानमंत्री के पास बहुत पैसा है. उन्हें केंद्र सरकार का पैसा खर्च करना चाहिए था. आदिवासी समाज के पैसे से सभा क्यों की? 50 करोड़ रुपए से कई स्कूल, अस्पताल बन सकते थे. इसी तरह ये लोग जनता का पैसा चोरी करते हैं. इसलिए आदिवासी समाज पिछड़ा रह गया. 

बीजेपी ने डरा धमका कर लोगों को नीचे रखा है
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने केवल डरा कर, अत्याचार और अपमान करके लोगों को नीचे रखा हुआ है. पूरे गुजरात में त्राहि त्राहि मची हुई है. जब अत्याचार हद से ज्यादा हो जाता है तो वह उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है. आज पूरा गुजरात भाजपा के खिलाफ खड़ा हो रहा है. आम आदमी पार्टी की हर सभा में जन सैलाब उमड़ रहा है. अब जनता खुलकर कह रही है कि इस बार गुजरात में बदलाव आएगा. जनता बदलाव का मन बना चुकी है. 2027 के चुनाव में गुजरात से भाजपा जाएगी और गुजरात की जनता की सत्ता आएगी. 

गुजरात में कांग्रेस के बस की बात नहीं, 'आप' देगी BJP को टक्कर
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है. कांग्रेस के नेता खुद बोल रहे हैं. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका तो भाजपा के साथ मिलकर धंधे चलते हैं. हम इनके खिलाफ कैसे आवाज उठा सकते हैं. अगर आवाज उठाई तो ठेके मिलने बंद हो जाएंगे. गुजरात में भाजपा सरकार से कांग्रेस के लोगों को सरकारी ठेके मिलते हैं. कांग्रेस कभी भी भाजपा को हरा नहीं सकती है. सिर्फ आम आदमी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है. क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा सरकार से ठेके नहीं लेते हैं. हमें इनसे ठेके नहीं चाहिए, हम जनता के लिए काम करते हैं. 

हम सब मिलकर 2027 में गुजरात में सरकार बनाएंगे
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता ऐसे लोगों को वोट दे, जो काम करा सके. गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, जनता के सारे काम होंगे. अगर 30 साल में भाजपा अच्छी सरकार चलाई होती तो आम आदमी पार्टी की सभा में कोई नहीं आता. आज हमारी सभा में लोग उम्मीद लेकर आए हैं. मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे. ऐसा गुजरात बनाएंगे, जहां किसान, व्यापारी खुशहाल होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को समय पर खाद, बीज, सिंचाई का पानी मिलेगा. फसलों के पूरे दाम मिलेंगे. सड़कें अच्छी होंगी, अच्छे स्कूल, अस्पताल बनाएंगे. ऐसा खुशहाल गुजरात बनाएंगे, जहां नकली शराब नहीं होगी. नशा नहीं होगा. कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा. कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी, कोई डराएगा नहीं, और न कोई डरेगा. डर खत्म किया जाएगा, लोग निडर होकर काम करेंगे. 

बीजेपी जेल भेजेगी और मैं छुड़ा कर लाउंगा
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा. अभी चुनाव के दो साल बचे हैं. जैसे-जैसे चुनाव करीब आएगा, ये लोग जेल भेजेंगे. इन्होंने चैतर वसावा, प्रवीण राम, राजू करपड़ा को जेल भेजा. आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को भी जेल भेजेंगे. मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मैं छह महीने जेल में रह कर आया. मैंने सिर्फ इनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की. संजय सिंह, मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं को जेल भेजा. इसलिए हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा. ये जेल भेजेंगे और मैं छुड़ा कर लाउंगा. 

यह भी पढ़ेंः दुआ कीजिए आपके 'युवराज' पर कोई मुसीबत ना आए क्योंकि नोएडा प्रशासन को ठंडी लग रही है

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

aapArvind KejriwalGujarat

Trending news

'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
aap
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
समझिए 1.25 करोड़ लोग तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस को लेकर SC का बड़ा आदेश
Sir
समझिए 1.25 करोड़ लोग तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस को लेकर SC का बड़ा आदेश
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
Wings Of India
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
Rahul Gandhi
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
nitin Nabin
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
West Bengal
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
BJP president election
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
S Jaishankar
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
Rahul Gandhi
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
Gujarat Politics
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन