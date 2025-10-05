करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार... केजरीवाल को नहीं, AAP ने राजिंदर गुप्ता कारोबारी को दिया राज्यसभा का टिकट

आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब से राज्यसभा चुनाव के लिए राजिंदर गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. इससे पहले यह अफवाहें चल रही थीं कि पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है. लेकिन पार्टी ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. पंजाब के आप विधायकों ने राजिंदर गुप्ता के नाम पर सहमति जताई है, जिसके बाद पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है.

राजिंदर गुप्ता पंजाब के एक प्रमुख उद्योगपति रहे हैं और लंबे समय से राज्य के व्यापार और आर्थिक मामलों में सक्रिय भूमिका में हैं. उन्होंने हाल ही में अपने दो महत्वपूर्ण सरकारी पदों से इस्तीफा दिया है, ताकि उनके नामांकन की राह साफ हो सके.

कौन हैं राजिंदर गुप्ता?

66 साल के राजिंदर गुप्ता लुधियाना के रहने वाले एक करोड़पति बिजनेसमैन हैं. ये ट्राइडेंट के संस्थापक हैं, जो अपने घरेलू वस्त्र, कागज और रसायनों के लिए जानी जाने वाली कंपनी है. लुधियाना स्थित यह कंपनी तौलिए, डुवेट और फिटेड चादरें जैसे बाथ और बिस्तर के लिनेन बनाती है. ट्राइडेंट का दो-तिहाई सालाना कमाई 150 से अधिक देशों में निर्यात से आता है. राजिंदर गुप्ता ने स्वास्थ्य कारणों और पारिवारिक समस्याओं का हवाला देते हुए 2022 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक राजिंदर गुप्ता का नेट वर्थ 10,000 करोड़ है.

राजिंदर गुप्ता का राजनीतिक सफर

राजिंदर गुप्ता पंजाब के व्यापारिक जगत में एक जाना-माना नाम हैं. वे राज्य आर्थिक नीति और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और श्री काली देवी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे थे. इन पदों से इस्तीफा देकर उन्होंने अपनी राजनीतिक उम्मीदवारी पर ध्यान केंद्रित किया है. राजिंदर गुप्ता की राज्यसभा उम्मीदवार बनने की खबर के साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है. पार्टी के पास पंजाब विधानसभा की कुल 117 सीटों में से 93 सीटें हैं, जो राज्यसभा चुनाव में आवश्यक बहुमत से कहीं अधिक हैं. इस वजह से माना जा रहा है कि राजिंदर गुप्ता की जीत लगभग तय है.

लुधियाना सीट खाली होने के कारण हो रहा चुनाव

यह राज्यसभा सीट लुधियाना विधानसभा उपचुनाव के बाद खाली हुई थी. उपचुनाव में आप के संजीव अरोड़ा ने जीत हासिल की थी, जबकि पहले यह सीट गुरप्रीत सिंह गोगी के निधन के कारण खाली हुई थी. संजीव अरोड़ा की जीत के बाद उन्हें पंजाब का उद्योग मंत्री बनाया गया.

कब होगा चुनाव

राज्यसभा चुनाव 24 अक्टूबर 2025 को होंगे. मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग ने अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी करने का फैसला किया है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर होगी.

