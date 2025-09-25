Advertisement
trendingNow12936574
Hindi Newsदेश

महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: अनुराग ढांडा

Anurag Dhanda: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने गुरुवार को बीजेपी सरकार निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी नहीं, बल्कि जुमला लक्ष्मी योजना है. 1.4 करोड़ में से 90% महिलाएं ठगी गईं हैं. ये योजना सिर्फ चुनावी ड्रामा है.

 

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: अनुराग ढांडा

Haryana News: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने गुरुवार को बीजेपी सरकार द्वारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की एप लॉन्च को लेकर सीएम पर तीखा हमला बोला और इसे महिलाओं के साथ 'सबसे बड़ा राजनीतिक छल' करार दिया. उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह ने पंचकूला में इस योजना और मोबाइल एप का शुभारंभ तो कर दिया, लेकिन यह लॉन्च असल में चुनावी धोखे की शुरुआत है.

ढांडा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बड़े मंचों से वादा किया था कि हरियाणा की हर महिला को ₹2100 प्रति माह दिया जाएगा. लेकिन अब जब योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है, तो भाजपा ने अपने ही वादों से पलटते हुए उसे शर्तों और पाबंदियों में जकड़ दिया है. हरियाणा में लगभग 1.4 करोड़ महिलाएं रहती हैं, लेकिन इस योजना का लाभ मुश्किल से 10-12 प्रतिशत महिलाओं तक ही पहुंचेगा। बाकी करोड़ों महिलाओं के हाथ खाली रह जाएंगे.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 'लाडो लक्ष्मी' के नाम पर महिलाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आय की सीमा में फंसा दिया गया, युवतियों और छात्राओं को उम्र के नाम पर बाहर कर दिया गया, और बुजुर्ग एवं विधवा महिलाओं को योजनाओं के टकराव के बहाने दरकिनार कर दिया गया. यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय उन्हें 'शर्तों के पिंजरे' में बंद करने का राजनीतिक प्रयास है.

Add Zee News as a Preferred Source

'BJP फोटो सेशन के ज़रिए अपनी नाकामी को ढकने की कोशिश कर रही है'

ढांडा ने कहा कि यह कोई कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले महिलाओं को भ्रमित करने का उपकरण है. भाजपा जानती है कि जनता अब उसके झूठे दावों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वह योजनाओं को आधा-अधूरा रखकर प्रचार के ज़रिए लाभ उठाना चाहती है. उन्होंने कहा कि महिलाओं से किए गए वादे को भाजपा ने तोड़ दिया है और अब केवल मोबाइल एप लॉन्च और फोटो सेशन के ज़रिए अपनी नाकामी को ढकने की कोशिश कर रही है.

'अधिकारों और उम्मीदों के साथ विश्वासघात'

आम आदमी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया है. हरियाणा की महिलाओं ने भाजपा पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उन्हें केवल छल, झूठ और धोखा ही मिल रहा है. जनता अब यह सब समझ चुकी है और आने वाले समय भाजपा को इसका करारा जवाब देगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Anurag Dhandanayab singh saini

Trending news

केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
Election Commission
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
Nitesh Rane
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Indus River Water
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Suorme Court
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
ladakh violence
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
;