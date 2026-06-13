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गुजरात में 2200 किलो ड्रग्स चूहे खा गए... जालंधर में बोले केजरीवाल, पंजाब में नशे को लेकर किया हैरान कर देने वाला दावा!

Arvind Kejriwal Jalandhar Visit: पंजाब के जालंधर में ट्रेड कमीशन की बैठक हुई. इस बैठक में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की भगवंत मान सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने विपक्ष पर वसूली और ड्रग्स-गैंगस्टर्स को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया. साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 13, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:16 PM IST
गुजरात में 2200 किलो ड्रग्स चूहे खा गए... जालंधर में बोले केजरीवाल, पंजाब में नशे को लेकर किया हैरान कर देने वाला दावा!

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