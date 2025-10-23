'दम है कितना दामन में तेरे...', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी, जिनके वीडियो ने मचाई सोशल मीडिया पर धूम

BrijRaj Solanki: दिल्ली से निकलकर अब आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी अपनी जमीन तलाश रही है, पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आप की नजर दूसरे राज्यों में भी है, बीजेपी के गढ़ गुजरात में भी आप अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है, इसी बीच ब्रिजराज सोलंकी आप के नए पोस्टर ब्वॉय बनकर उभरे हैं. इसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जिसमें वो पुलिस से नोंकझोंक करते नजर आ रहे हैं

वायरल हुआ आप लीडर का वीडियो

युवा नेता ब्रिजराज सोलंकी इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, बीते दिन उनका कोली समाज के बड़े नेता कुंवरजी बावलिया से विवाद हो गया था, ऐसा माना जा रहा है कि आप उन्हें जसदण सीट पर बावलिया के सामने चुनावी मैदान में उतार सकती है, हाल में ही आप ने किसानों की महापंचायत बुलाई थी, इस पंचायत में शामिल होने के लिए ब्रिज राज सोलंकी भी जा रहे थे, हालांकि उन्हें रास्ते में पुलिस के द्वारा रोक दिया गया, पुलिस और उनके बीच तीखी नोंक झोंक भी हुई और से नोंक झोंक सुर्खियों में आ गई, इंस्टाग्राम पर उनके इस वीडियो को उनके प्रशंसक खूब पसंद कर रहे हैं, बता दें कि ब्रिजराज सोलंकी भावनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं.

एक्टिंग में भी माहिर हैं ब्रिजराज

इसके अलावा बता दें कि ब्रिजराज सोलंकी ने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया है, ये कई गुजराती गाने पर अभिनय कर चुके हैं, इनके पास एमबीए की डिग्री है इसके अलावा इन्होंने एक्टिंग का भी कोर्स किया है, बतौर एक्टर भी इनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, वहीं अब आप नेता के रूप में भी वो जाना चेहरा बन गए हैं, साथ ही साथ बता दें कि ब्रिजराज सोलंकी गुजरात में पार्टी के युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि दम है कितना दामन में तेरे, देख लिया और देखेंगे. इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं.