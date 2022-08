AAP का 'मेक इंडिया नंबर वन' कैंपेन लॉन्च, केजरीवाल बोले- हमारे लिए हर भारतीय जरूरी

Make India No1: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 'मेक इंडिया नंबर वन' कैंपेन किया है. इस दौरान उन्होंने कहा भारत एक महान देश है. भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है. एक समय भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा करता था. आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं. हमें 130 करोड़ लोगों को इस MISSION के साथ जोड़ना है.

सभी पार्टियों से साथ आने का किया आग्रह

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश को फिर से महान बनाने के लिए नागरिकों को एक साथ आने की जरूरत है. भारत को दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए स्कूल, अस्पताल खोलना, युवाओं को रोजगार देना और महिलाओं को समान अधिकार देना जरूरी है. केजरीवाल ने भाजपा, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दलों से आप के राष्ट्रीय मिशन में शामिल होने का आग्रह किया. उन्होंने कहा इसके लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है.

'हम पीछे क्यों रह गए?'

'भगवान ने भारत को सब कुछ दिया है फिर हम पीछे क्यों रह गए? अगर नेताओं और पार्टियों के भरोसे देश छोड़ा तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे. किसी को परिवार प्यारा है तो किसी को दोस्त प्यारा है. इन्होंने 75 साल अपना घर भरने के अलावा कुछ नहीं किया.'

'कई देशों से पीछे रह गए'

उन्होंने आगे कहा, 'आजादी के 75 सालों में हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन इन 75 सालों में कई देश हमारे बाद आजाद हुए और हमसे आगे निकल गए. Singapore हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ. Japan और Germany World War II में तहस नहस हो गए. लोगों में क्रोध है कि हम पीछे क्यों रह गए?'

'नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ सकते देश'

सीएम केजरीवाल ने कहा, लोग पूछते हैं Can India lead the world? Why not? भारत दुनिया का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता? बस हर धर्म-जाति, किसान-मजदूर, Doctor-Teachers समेत सभी 130 करोड़ लोगों को देश की बागडोर संभालनी पड़ेगी. हम इन नेताओं के भरोसे देश नहीं छोड़ सकते.

