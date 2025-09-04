पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... फिल्मी स्टाइल में भागे आप विधायक ने किया हमले से इनकार, करनाल SI का चौंकाने वाला बयान

MLA Harmeet Singh Pathanmajra: पंजाब के आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की तलाश पंजाब पुलिस कर रही है. इसी सिलसिले में हरियाणा पहुंची पुलिस पर हमले की बात सामने आई. हालांकि विधायक ने इस दावे को खारिज करते हुए ये बात कही है.
Trending Photos
AAP MLA Case: पूरा पंजाब बाढ़ की चपेट में है. बारिश ने पंजाब में भीषण हाहाकार मचाया है. इसी बीच आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा सुर्खियों में है. उनकी तलाश में पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) जुटी हुई है, इसी बीच उन्होंने कहा कि पुलिस में मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि फर्जी मुठभेड़ की योजना पुलिस के द्वारा बनाई गई थी और आठ एसपी, आठ डीएसपी, पांच एसएचओ और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बिक्रम बराड़ सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी एक विधायक को पकड़ने पहुंचे थे. उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए पुलिस टीम पर हमले से भी इनकार किया है. वहीं करनाल पुलिस ने भी चौंकाने वाली बात कही है.
क्या है मामला
दरअसल, आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पर यौन शोषण, धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगा है, इसके अलावा उनपर धोखाधड़ी से शादी करने और लगातार धमकियों का आरोप है. उनके खिलाफ पटियाला के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसके बाद उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. इसी सिलसिले में दबिश देने पुलिस हरियाणा के करनाल जिले में उनके रिश्तेदार के घर पहुंची थी.
विधायक ने जारी किया वीडियो
पुलिस का कहना है कि उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन गांव के कुछ लोगों ने पुलिस पर गोलियां चलाई और पत्थरबाजी की और वह भागने में कामयाब रहा. हालांकि पुलिस के इन आरोपों के बाद विधायक ने एक अज्ञात जगह से वीडियो जारी करते हुए हमले से इनकार किया और कहा कि मैं पुलिस का सम्मान करता हूं, लेकिन पुलिस के झूठे दावों से निराश हूं.
करनाल पुलिस ने कही ये बात
वहीं करनाल सदर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी एसआई भगवान ने कहा कि छापेमारी से पहले पटियाला पुलिस ने हमें किसी तरह की सूचना नहीं दी थी. हमने जांच की और पाया कि कोई भी गोलीबारी या पथराव नहीं हुआ है. पुलिस और गांव वालों के बीच कोई झड़प नहीं हुई है. हालांकि पटियाला सिविल लाइंस के एसएचओ की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने ये भी कहा कि विधायक के सहयोगी बलविंदर सिंह को मंगलवार के ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से तीन पिस्तौल बरामद किए गए थे. इसके अलावा भागने से पहले फेसबुक के माध्यम से विधायक ने आप नेतृत्व पर बदले की भावना का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि सरकार के बाढ़ प्रबंधन की आलोचना करने से उनकी सुरक्षा वापस ली गई और उनके खिलाफ एफआईआर हुई.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.