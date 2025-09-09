AAP विधायक मेहराज मलिक की हिरासत पर बवाल, NC-PDP ने की निंदा; कही ये बात

Mehraj Malik: डोडा से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिए जाने पर व्यापक राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया हुई है. प्रमुख दलों और नागरिक समाज समूहों ने इसे लोकतंत्र पर गंभीर हमला बताते हुए इसकी निंदा की है. जम्मू-कश्मीर के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा विधायक पर इतने सख्त कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सियासी बवाल

8 सितंबर, 2025 को पीएसए के तहत मेहराज मलिक की हिरासत ने जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. प्रमुख दलों (BJP को छोड़कर) ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है. इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले मौजूदा विधायक से जुड़ी यह घटना जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बीच तनाव को दिखाती है.

उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, वहीद पारा, एम वाई तारिगामी और आप के शीर्ष नेताओं ने इसकी निंदा की और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनादेश पर हमला बताया, जबकि बीजेपी समर्थकों ने इस कदम का समर्थन किया. इस हिरासत ने जम्मू-कश्मीर के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, भाजपा को छोड़कर, में एकजुट आक्रोश पैदा कर दिया और नेताओं ने इसे असहमति को दबाने और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए एक सत्तावादी कदम बताया.

सीएम का बयान

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेहराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है. वह जन सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं और उन्हें हिरासत में लेने के लिए इस बदनाम कानून का इस्तेमाल करना गलत है. अगर एक निर्वाचित सरकार एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल कर सकती है, तो कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि जम्मू-कश्मीर के लोग लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखेंगे.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और हजरतबल से विधायक सलमान सागर ने कहा, '2019 के बाद की एक खतरनाक मिसाल. लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश और असहमति की आवाज को दबाने का आरोप लगाया.' सुंबल के विधायक हिलाल अकबर लोन ने कहा कि पीएसए का इस्तेमाल निंदनीय और लोकतंत्र का अपमान है.

पीडीपी ने की निंदा

पीडीपी ने इस कदम की व्यापक रूप से आलोचना करते हुए इसे असहमति को कुचलने का प्रयास बताया और इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में मतभेदों को ऐसे कठोर उपायों से नहीं सुलझाया जाना चाहिए. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक पुलवामा वहीद उर रहमान पारा ने हिरासत को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और राजनीतिक आवाज़ों को दबाने के लिए कठोर कानूनों के इस्तेमाल की निंदा की.

जेके पीपुल्स पार्टी के प्रमुख ने पीएसए के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की और इसे जम्मू-कश्मीर के लोकतांत्रिक ताने-बाने पर एक और हमला, बताया. कुलगाम से विधायक हिलाल अकबर ने पीएसए को तत्काल हटाने की मांग की और कहा, एक निर्वाचित विधायक के खिलाफ इसके इस्तेमाल गलत मिसाल है

केवल भाजपा ने ही हिरासत का स्वागत किया और तर्क दिया कि मलिक आदतन ऐसा काम करते हैं. उनके कामों में जनता और अधिकारियों के खिलाफ कथित अपमानजनक भाषा का प्रयोग भी शामिल है. बीजेपी नेता ने मलिक को अनुशासित न करने के लिए आप की आलोचना की और दावा किया कि उनके व्यवहार ने सामाजिक ताने-बाने और जन भावनाओं को नुकसान पहुंचाया है.