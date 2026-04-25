‘नंबर गेम’ का खेल! क्या AAP अब भी पलट सकती है बाजी? 7 में से 3 सांसदों पर सस्पेंस, दल-बदल कानून बना निर्णायक फैक्टर

Raghav Chadha Joins BJP: आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के दावे से सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन फिलहाल केवल तीन सांसद सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं. मामला दल-बदल कानून और दो-तिहाई संख्या पर अटका है. अंतिम फैसला राज्यसभा सभापति पर निर्भर करेगा, जबकि AAP ‘नंबर गेम’ से बाजी पलटने की कोशिश में है.
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AAP Defection Row: आम आदमी पार्टी (AAP) में कथित टूट को लेकर सियासत तेज हो गई है. पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने दावा किया है कि AAP के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया है. हालांकि इस दावे के बीच तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. सार्वजनिक रूप से सामने आई तस्वीरों में केवल तीन सांसद-राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ही BJP से जुड़े नजर आए हैं. बाकी 4 सांसदों को लेकर स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
राघव चड्ढा के अनुसार, AAP छोड़ने वाले सांसदों में
1. हरभजन सिंह
2. राजिंदर गुप्ता
3. विक्रमजीत साहनी
4. स्वाति मालीवाल
शामिल हैं.
हालांकि इनमें से केवल स्वाति मालीवाल ने सार्वजनिक रूप से पार्टी छोड़ने की पुष्टि की है. बाकी तीन सांसदों हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी और राजिंदर गुप्ता ने अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है. यही सस्पेंस फैक्टर इस पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना रहा है.
BJP ने कथित तौर पर शामिल हुए सांसदों का स्वागत भी किया. पार्टी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन से जोड़कर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की. ये घटना ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्षी एकता और दलों के बीच राजनीतिक खींचतान चरम पर है.
AAP ने इन दावों को सीधे-सीधे चुनौती दी है. पार्टी के राज्यसभा व्हिप एनडी गुप्ता ने कहा कि ये पूरी घटना दल-बदल कानून का उल्लंघन है और पार्टी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी. वहीं, AAP सांसद संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि वे राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर तीन सांसदों राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक की सदस्यता समाप्त करने की मांग करेंगे. AAP का तर्क है कि इन नेताओं ने स्वेच्छा से पार्टी छोड़कर संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन किया है.
भारत में दल-बदल विरोधी कानून संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल है. इसके तहत यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है या दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है. लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है मर्जर (विलय) का. यदि किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से बचाव मिल सकता है.
बता दें कि ‘दो-तिहाई फॉर्मूला’ ही वो बिंदु है जहां पर ये पूरा मामला टिकता है. AAP के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या के आधार पर यदि सात में से कम से कम दो-तिहाई (यानी लगभग पांच सांसद) एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तो यह वैध विलय माना जा सकता है. राघव चड्ढा का दावा इसी आधार पर टिका है. उनका कहना है कि सभी सात सांसदों ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं और संबंधित दस्तावेज राज्यसभा सभापति को सौंप दिए गए हैं. लेकिन कानूनी विवाद भी यहीं से शुरू होता है. कानूनी विशेषज्ञों में इस मुद्दे पर मतभेद सामने आए हैं.
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वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल का मानना है कि यदि सदन (राज्यसभा) के दो-तिहाई सदस्य सहमत हैं, तो इसे वैध विलय माना जा सकता है और सांसद अयोग्यता से बच सकते हैं. वहीं, वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े इस तर्क से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि संसद के संदर्भ में दो-तिहाई का मतलब पूरे संसद के सदस्यों से भी जोड़ा जा सकता है, न कि केवल एक सदन से. इसी तरह, अधिवक्ता निजाम पाशा ने सवाल उठाया है कि क्या मूल राजनीतिक पार्टी की सहमति के बिना ऐसा विलय मान्य हो सकता है?
इस पूरे विवाद का सबसे जटिल पहलू यह है कि क्या केवल राज्यसभा के सांसद (विधायी दल) अपने स्तर पर विलय कर सकते हैं, या इसके लिए मूल राजनीतिक पार्टी की सहमति जरूरी है. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, केवल विधायी दल का विलय पर्याप्त नहीं है. जब तक मूल राजनीतिक दल का विलय नहीं होता, तब तक इसे वैध नहीं माना जा सकता. यही कानूनी पेच इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है.
इस पूरे मामले में अंतिम फैसला राज्यसभा के सभापति के हाथ में है. सभापति यह तय करेंगे कि
1. क्या यह विलय है
2. या दल-बदल
उनका निर्णय ही यह तय करेगा कि संबंधित सांसद अपनी सदस्यता बचा पाएंगे या नहीं. हालांकि, सभापति के फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि AAP के लिए अब सबसे बड़ा हथियार नंबर गेम है. यदि सात में से एक या दो सांसद भी अपने रुख से पीछे हटते हैं, तो दो-तिहाई का आंकड़ा टूट सकता है. ऐसी स्थिति में विलय का दावा कमजोर पड़ जाएगा और सांसदों पर अयोग्यता का खतरा बढ़ जाएगा. यानी AAP अगर बागी सांसदों में से कुछ को वापस लाने में सफल होती है, तो पूरी बाजी पलट सकती है.
इस पूरे घटना में स्वाति मालीवाल का बयान खासा चर्चित रहा. उन्होंने पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए आरोप लगाया कि AAP में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और संगठन में अनुशासन खत्म हो रहा है. उनके इस बयान ने AAP की छवि को राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है.
इस पूरे घटनाक्रम में कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं:
1. क्या वाकई सातों सांसद BJP में शामिल होंगे?
2. क्या दो-तिहाई का आंकड़ा पूरा हो पाएगा?
3. क्या सभापति इसे वैध विलय मानेंगे?
राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर लड़ाई अभी जारी है. फिलहाल साफ है कि AAP के लिए यह एक बड़ा संकट है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है. यदि पार्टी अपने नंबर गेम को संभाल लेती है, तो यह सियासी खेल आखिरी वक्त में पलट भी सकता है.
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