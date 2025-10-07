आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त, जनता आप पार्टी के साथ

Arvind Kejriwal: आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा को डर और भ्रष्टाचार से आजाद कराने का वादा किया है. केजरीवाल का कहना है कि गोवा की सड़कों की हालत देखकर किसी का भी दिल दुख जाएगा. हर गली-मोहल्ले में टूटी सड़कें, गड्ढों से भरे रास्ते और बरसात में कीचड़ से लबालब गलियां… यही है बीजेपी के 13 साल के राज की सच्चाई. हर साल बजट में हज़ारों करोड़ रुपये पास होते हैं, लेकिन सड़कें क्यों नहीं बनतीं? आखिर वह पैसा कहां चला जाता है?

आप पार्टी का सिग्नेचर अभियान

इसी सवाल का जवाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सिग्नेचर अभियान चलाया. गोवा के कुल 3.5 लाख परिवारों में से 1 लाख परिवारों ने इस अभियान में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सड़कें तुरंत ठीक करने की मांग की. सोमवार को इन्हीं चिट्ठियों से भरा ट्रक मुख्यमंत्री को सौंपा गया. यह कोई साधारण विरोध नहीं है, यह हर उस गोवावासी की आवाज़ है जो अब और चुप नहीं रहना चाहता.

जनता को झूठे वादों और अधूरे कामों से बहकाया गया

भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि जो सड़कें बनती भी हैं, वे कुछ ही दिनों में फिर से टूट जाती हैं. जनता को झूठे वादों और अधूरे कामों से बहकाया गया, लेकिन अब जनता जाग चुकी है. पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने गांव-गांव में 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण करवाया है. वहां सख्त नियम है, अगर सड़क पांस साल से पहले खराब हुई, तो ठेकेदार को अपने पैसे से मरम्मत करनी होगी. यही होती है जिम्मेदार सरकार.

Add Zee News as a Preferred Source

जनता के लिए न अस्पताल बने, न स्कूल सुधरे

गोवा एक अमीर राज्य है, फिर भी आज भी लोगों को पीने का पानी टैंकरों से मिलता है. आम आदमी पार्टी के सिर्फ़ दो विधायक हैं, फिर भी लोग चंदा इकट्ठा करके मोहल्ला क्लीनिक खोल रहे हैं. वहीं बीजेपी के पास हज़ारों करोड़ हैं, लेकिन जनता के लिए न अस्पताल बने, न स्कूल सुधरे, न सड़कें ठीक हुईं. क्योंकि बीजेपी को जनता की नहीं, सिर्फ़ सत्ता और पैसे की चिंता है.

आज गोवा की जनता डरी हुई

आज गोवा की जनता डरी हुई है. अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, और सरकार पर सवाल उठाने वालों पर हमले हो रहे हैं. समाजसेवी रमा कांकणकर पर हमला सिर्फ़ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की. आम आदमी पार्टी ने इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आवाज़ उठाई. जब सिग्नेचर अभियान के दौरान बीजेपी गुंडों ने कार्यकर्ताओं पर हमला किया, तो अगले ही दिन और भी ज़्यादा लोग निकलकर मैदान में आ गए. क्योंकि अब लोग डरने वाले नहीं हैं.

गोवा की जनता आप के साथ

उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा में पार्टी के कार्यकर्ता हर गली-गली जाकर जनता के बीच सच पहुंचा रहे हैं. बीजेपी की धमकियों और दबावों के बावजूद वे जनता के साथ मज़बूती से खड़े हैं. यही असली ताकत है, जनता के साथ खड़े होने की ताकत. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति झूठे वादों पर नहीं, सच्चे कामों पर चलती है. हमारी राजनीति डर को खत्म करने और जनता को ताकत देने की राजनीति है. आज जो भीड़ आम आदमी पार्टी की सभाओं में उमड़ रही है, वह साफ़ संकेत है, गोवा बदलने के लिए तैयार है.