/E-20 पेट्रोल के खिलाफ AAP का नेशनल टाउनहॉल, केजरीवाल बोले- सरकार को फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे

आम आदमी पार्टी ने E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर देशभर के लोगों को एकजुट करने की अपनी मुहिम तेज कर दी है. पार्टी 1 अगस्त शनिवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ‘नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E-20’ का आयोजन करेगी. यह कार्यक्रम दोपहर 11:30 बजे शुरू होगा. इसमें लोग फिजिकल और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से जुड़ सकेंगे.
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन जुड़ने के इच्छुक लोगों को शुक्रवार तक 8588833212 नंबर पर WhatsApp करना होगा. इसके बाद उन्हें एक लिंक भेजा जाएगा, जिसके जरिए वे शनिवार को सुबह 11:30 बजे के बाद किसी भी समय कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे.
केजरीवाल ने कहा कि इस टाउनहॉल में E-20 पेट्रोल से जुड़े विशेषज्ञों, वाहन मालिकों और इससे प्रभावित लोगों को एक मंच पर लाया जाएगा. लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी.
उन्होंने कहा कि देश के लोग E-20 पेट्रोल को लेकर काफी परेशान हैं. लोगों का आरोप है कि इससे उनकी गाड़ियों की माइलेज प्रभावित हो रही है और कई वाहनों में समस्याएं आ रही हैं. केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और E-20 पेट्रोल के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों की गाड़ियां और माइलेज खराब हो रही है. प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इससे पहले कि यह मुद्दा बड़ा बने, वे खुद आगे बढ़कर इसे हल कर दें. उन्होंने बताया कि दिल्ली और आसपास के शहरों से आने वाले लोग शनिवार सुबह 11:30 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच सकते हैं. वहीं, देश के अन्य हिस्सों से लोग ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे. AAP को उम्मीद है कि इस टाउनहॉल में हजारों लोग हिस्सा लेंगे.
केजरीवाल ने यह भी बताया कि उन्होंने E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के नाम एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की थी, जिस पर अब तक 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां आ चुकी हैं. उन्होंने कहा कि वह अगले सप्ताह इन चिट्ठियों को लेकर प्रधानमंत्री के आवास भी जाएंगे.
इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने देश के लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान को जनता के सामने इस्तीफा देना पड़ा. केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील की कि E-20 पेट्रोल का मुद्दा भी जल्द हल किया जाए.