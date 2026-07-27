/E-20 पेट्रोल के खिलाफ AAP का नेशनल टाउनहॉल, केजरीवाल बोले- सरकार को फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों की गाड़ियां और माइलेज खराब हो रही है. प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इससे पहले कि यह मुद्दा बड़ा बने, वे खुद आगे बढ़कर इसे हल कर दें. उन्होंने बताया कि दिल्ली और आसपास के शहरों से आने वाले लोग शनिवार सुबह 11:30 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच सकते हैं. वहीं, देश के अन्य हिस्सों से लोग ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे. AAP को उम्मीद है कि इस टाउनहॉल में हजारों लोग हिस्सा लेंगे.