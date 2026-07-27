Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /E-20 पेट्रोल के खिलाफ AAP का नेशनल टाउनहॉल, केजरीवाल बोले- सरकार को फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे

E-20 पेट्रोल के खिलाफ AAP का नेशनल टाउनहॉल, केजरीवाल बोले- सरकार को फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के नाम एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की थी, जिस पर अब तक 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां आ चुकी हैं. उन्होंने कहा कि वह अगले सप्ताह इन चिट्ठियों को लेकर प्रधानमंत्री के आवास भी जाएंगे.

Published: Jul 27, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:03 PM IST
E-20 पेट्रोल के खिलाफ AAP का नेशनल टाउनहॉल, केजरीवाल बोले- सरकार को फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CJP के प्रदर्शन में पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट देशों से चलाया जा रहा था गलत वीडियो
CJP protest19 min ago
2
school holiday19 min ago
3
INDIAS GOT LATENT19 min ago
4
cricket news19 min ago
5
Kargil Vijay Diwas23 min ago