शराब कांड' में केजरीवाल को क्लीन चिट के बाद फुल जोश में AAP, बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए इस राज्य में ठोकेगी ताल

Tamil Nadu Vidhan Sabha Chunav 2026: तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर कई पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं. वहीं अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनाव में भागीदारी की योजना बनाई है. इसके लिए पार्टी सीएम स्टालिन से बात करने वाली है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 04, 2026, 10:16 PM IST
Tamil Nadu Assembly Elections 2026: आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में क्लिन चिट मिल चुकी है. आरोप मुक्त होने के बाद अब वह एक्शन मोड में आ गए हैं. उनकी पार्टी अब दक्षिण में बड़ा खेल करने जा रही है. बता दें कि आम आदमी पार्टी तमिलनाडु में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है. अगर यह योजना सफल होती है तो इससे वहां पहले से ही अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटी भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है. चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के तमिलनाडु यूनिट के संयोजक एस ए एन वासीगरन ने सीएम एम के स्टालिन से बातचीत करने की बात कही है. 

चुनाव लड़ेगी आम आदमा पार्टी 

एस ए एन वासीगरन ने कहा,' हम आगामी विधानसभा चुनावों के लिए DMK हेडक्वार्टर में चर्चा करने आए थे. हमने DMK की समन्वय समिति से बात की. हम इस चुनाव में भाग लेने की योजना बना रहे हैं. इसलिए हमने कुछ सीटों का अनुरोध किया है. तमिलनाडु में हमें भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकना है, हमें इसे रोकना है. इसलिए हमें एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है. पिछली बार की तरह संसद चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा गठबंधन था, जिसमें AAP पार्टी भी शामिल थी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने भी उसका समर्थन किया था. हम DMK गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं.' 

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

बैठक के बाद चुनाव पर चर्चा 

बुधवार को चेन्नई में हुई बैठक के बाद वासीगरन ने AAP नेताओं की ओर से स्टालिन से बात करने की प्लानिंग के बारे में बताते हुए कहा,'हमारे नेता निश्चित रूप से एमके स्टालिन से बात करेंगे और निश्चित रूप से अच्छी खासी सीटें हासिल करेंगे और आम आदमी पार्टी दक्षिण में एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करेगी.' बता दें कि राज्य में गठबंधन के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने की खींचतान तब शुरू हुई जब DMK ने कांग्रेस को 25 सीटें देने की पेशकश की, जबकि पार्टी को इससे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद थी. 

कब होंगे चुनाव? 

बता दें कि 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा के लिए 2026 के पहले छमाही में चुनाव होने वाले हैं, जहां एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला गठबंधन भाजपा-AIADMK गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए 'द्रविड़ मॉडल 2.0' को पेश करने की कोशिश करेगा. यहां 2021 के चुनावों में DMK ने 133 सीटें जीतीं थी. तो वहीं कांग्रेस ने 18, PMK ने पांच,VCK ने 4 और अन्य ने 8 सीटें जीतीं. इस चुनाव में NDA ने 75 सीटें जीतीं थी.

