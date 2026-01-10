फर्जी वीडियो और गुरुओं की बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं का घेराव

Advertisement
 कपिल मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो पोस्ट किए जाने और सिख गुरुओं की जान बूझकर बेअदबी करने के मामले में राजनीति गरमा गई है. इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि गुरुओं की बेअदबी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:42 PM IST
चंडीगढ़, 10 जनवरी 2025: कपिल मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो पोस्ट किए जाने और सिख गुरुओं की जान बूझकर बेअदबी करने के मामले में राजनीति गरमा गई है. इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि गुरुओं की बेअदबी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पंजाब में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल के घर का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया. इन नेताओं ने फर्जी विडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिससे गुरुओं की बेअदबी के आरोप लग रहे हैं.

दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज राजघाट पहुंचे. उन्होंने महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहा कि झूठ, नफरत और फर्जी वीडियो की राजनीति करने वालों को बापू सद्बुद्धि दें. AAP का कहना है कि राजनीति सेवा और सत्य का माध्यम होनी चाहिए, न कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का औजार.

इसी मुद्दे को लेकर पंजाब में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने चार अलग-अलग जगहों पर एक साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किए. AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के शीर्ष नेताओं के आवास का घेराव कर जनभावनाओं को आवाज दी.

पंजाब में पहला प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा के आवास के बाहर हुआ. जहां आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और नेताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी के हल्का इंचार्ज अमित सिंह मंटो ने की. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी बार-बार सिख भावनाओं से खिलवाड़ कर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है.

दूसरा प्रदर्शन, अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के घर के बाहर हुआ. जहां 'आप' कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी की. इस प्रदर्शन का जिला अध्यक्ष नेतृत्व जशन बराड़ ने किया. आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो दल खुद को पंथक बताता है, वही फर्जी वीडियो जैसे हथकंडों से गुरुओं के सम्मान को चोट पहुंचा रहा है.

तीसरा प्रदर्शन कांग्रेस नेता परगट सिंह के खिलाफ किया गया. कांग्रेस नेता परगट सिंह के आवास का घेराव किया गया. इस प्रदर्शन की अगुवाई पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही समय-समय पर धर्म को राजनीति का हथियार बनाते रहे हैं.

चौथा प्रदर्शन कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा के घर के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने किया. इस विरोध प्रदर्शन की कमान हल्का इंचार्ज सज्जन सिंह चीमा ने संभाली. कार्यकर्ताओं ने कहा कि फर्जी वीडियो और झूठे आरोपों से सिख गुरुओं की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई.

आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्री गुरु साहिब का संदेश सत्य, समानता और भाईचारे का है. AAP गुरुओं की उस विरासत पर गर्व करती है, जिसने समाज को जोड़ने का रास्ता दिखाया. इसके उलट, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल बार-बार सस्ती राजनीति के लिए धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करते रहे हैं. AAP नेताओं ने यह भी याद दिलाया कि जालंधर पुलिस द्वारा फर्जी वीडियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जो यह साबित करता है कि सच्चाई AAP के साथ है.

आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह लड़ाई सत्ता या राजनीति की नहीं, बल्कि गुरुओं के सम्मान और पंजाब की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है. पंजाब की जनता सब देख रही है और झूठ व फर्जीवाड़े की राजनीति का जवाब समय आने पर जरूर देगी.

