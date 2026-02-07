AAP ने पंजाब के 65 लाख परिवारों को दिया सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक बीमारियों का हो रहा फ्री इलाज

Punjab News in Hindi: आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चल रही मुख्यमंत्री बीमा योजना की सराहना की है. इस योजना के तहत 65 लाख परिवारों 10 लाख रुपये तक बीमारियों का फ्री इलाज का हक मिला है. जिसका फायदा लाखों लोग उठा रहे हैं.
Trending Photos
Arvind Kejriwal News in Hindi: आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि भगवंत मान सरकार की ओर से जनता से किए गए वादे जमीनी स्तर पर सच होते दिखाई दे रहे हैं. राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के चलते 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना' अब पूरी तरह प्रभावी हो चुकी है.
'पंजाब के 65 लाख परिवारों को मिला स्वास्थ्य कवच'
वे शनिवार को आप नेता प्रभबीर सिंह बराड़ और गुरप्रताप सिंह संधू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. धालीवाल ने बताया कि इस योजना के तहत पंजाब के लगभग 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा सुनिश्चित की गई है. वह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.
योजना की सफलता का जीवंत प्रमाण देते हुए धालीवाल ने गुरदासपुर के गांव गुरदासनंगल निवासी सुलखन सिंह का उदाहरण साझा किया. उन्होंने बताया कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले सुलखन सिंह अचानक दिल की गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, उनके इलाज का खर्च डॉक्टरों ने करीब 3 लाख रुपए बताया था.
'एक पैसा भी खर्च किए बिना डाले गए स्टेंट'
आर्थिक तंगी के कारण परिवार के लिए यह खर्च उठाना असंभव था. लेकिन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मात्र एक दिन में उनका हेल्थ कार्ड तैयार किया गया. इसके बाद अमृतसर के एक निजी अस्पताल में बिना एक भी पैसा खर्च किए उनके दिल का सफल ऑपरेशन हुआ और स्टेंट डाले गए. धालीवाल ने कहा कि सुलखन सिंह का स्वस्थ होकर घर लौटना उन विरोधियों को करारा जवाब है जो सरकार की नीतियों को महज 'जुमलेबाजी' करार देते हैं.
धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य एजेंडा शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करना है. दोनों क्षेत्रों में निवेश कर सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत और सुरक्षित भविष्य तैयार कर रही है. पिछली सरकारों के दौरान गरीब वर्ग महंगे इलाज के कारण या तो कर्ज में डूब जाता था या इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था. लेकिन मान सरकार ने स्वास्थ्य को हर नागरिक का बुनियादी अधिकार बनाया है.
अस्पतालों की हो रही नियमित मॉनिटरिंग- धालीवाल
उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी मरीज को किसी प्रकार की परेशानी न हो. साथ ही कोई भी अस्पताल कार्ड धारक से अतिरिक्त राशि की मांग न कर सके.
आप नेता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने दशकों तक सत्ता में रहकर इन बुनियादी सुविधाओं को नजरअंदाज किया, उन्हें आज बदलाव पच नहीं रहा है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपना हेल्थ कार्ड बनवाएं और इस जनकल्याणकारी योजना का पूरा लाभ उठाएं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.