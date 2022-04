पंजाबः मां जिस स्कूल में हैं सफाई कर्मचारी, MLA बेटा बना चीफ गेस्ट

चंडीगढ़ः पंजाब (Punjab) के नवनियुक्त विधायक लाभ सिंह उगाके (Labh Singh Ugoke) ने एक स्कूल में आयोजित समारोह में चीफ गेस्ट बनकर आए. गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने जिस स्कूल के कार्यक्रम की अध्यक्षता की, वहां उनकी मां सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती हैं.

भदौर विधान सभा (Bhadaur Legislative Assembly) क्षेत्र में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) को हराने वाले उगोके उस स्कूल के मुख्य अतिथि थे. जहां उनकी मां बलदेव कौर (Baldev Kaur) पिछले 25 साल से काम कर रही हैं. बलदेव कौर ने बताया कि यह बहुत गर्व की बात है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा विधायक बन गया है.

Punjab| AAP MLA from Bhadaur, Labh Singh Ugoke, reached a govt school in Ugoke village as Chief Guest where his mother Baldev Kaur has been working as a sanitation worker for last 25yrs

"It's a matter of great pride, I'm very happy that my son has become an MLA,"she says (05.04) pic.twitter.com/EevndNEp1z

