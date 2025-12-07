क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज

एक-नवजोत सिद्धू पंजाब की राजनीति में तभी दोबारा आएंगे जब कांग्रेस पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी और सिद्धू परिवार के पास देने के लिए 500 करोड़ रुपए नहीं होंगे, जिसका मतलब है कि कांग्रेस में सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए की डील की जरूरत होगी.
Trending Photos
पंजाब आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बलतेज पन्नू ने रविवार को नवजोत कौर सिद्धू के सनसनीखेज खुलासे के बाद कांग्रेस पर तीखा हमला किया. पन्नू ने कहा कि नवजोत कौर के बयानों ने कांग्रेस के काम करने के तरीके और निजी महत्वाकांक्षाओं और सौदों के लिए राज्य के हितों को कैसे दरकिनार किया जाता है, इसकी कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है. आप नेता ने कहा कि कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने दो दावे किए.
एक-नवजोत सिद्धू पंजाब की राजनीति में तभी दोबारा आएंगे जब कांग्रेस पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी और सिद्धू परिवार के पास देने के लिए 500 करोड़ रुपए नहीं होंगे, जिसका मतलब है कि कांग्रेस में सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए की डील की जरूरत होगी. पन्नू ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेतृत्व सच में सीएम का चेहरा 500 करोड़ रुपए में बेचता है?
बलतेज पन्नू का कांग्रेस पर हमला
बलतेज पन्नू ने आगे कहा, 'अगर सिद्धू कहते हैं कि उनके पास 500 करोड़ रुपए नहीं हैं, तो यह रकम कौन देता है? यह पैसा कहां जाता है? स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट को? हाईकमान को? राहुल गांधी या खड़गे को? पंजाब के लोगों को इसका जवाब मिलना चाहिए.' आप लीडर पन्नू ने याद दिलाया कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं. क्या ये पोस्ट भी खरीदी गई थीं? क्या उन्हें कम रकम देकर कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया था? कांग्रेस में डिप्टी सीएम या मिनिस्टर बनने के लिए कितने करोड़ चाहिए?'
क्या पंजाब नवजोत सिद्धू के लिए सिर्फ मोलभाव की तैयारी?
सिद्धू की कंडीशनल पॉलिटिक्स की आलोचना करते हुए पन्नू ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि सिद्धू परिवार का दावा है कि पंजाब के सुनहरे दिन तभी आएंगे जब सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा. उन्होंने आगे कहा, 'अगर कांग्रेस उन्हें अनाउंस नहीं करती है तो पंजाब को नुकसान हो सकता है. यही उनका संदेश है. क्या पंजाब नवजोत सिद्धू के लिए सिर्फ मोलभाव का जरिया है?'
पन्नू ने सिद्धू के दिखावटी प्रेस कॉन्फ्रेंस
पन्नू ने सिद्धू के दिखावटी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सवाल किया कि 'अगर सिद्धू के पास पंजाब को फिर से खड़ा करने का कोई जादुई फार्मूला है, तो उन्होंने मंत्री या कांग्रेस प्रेसिडेंट रहते हुए इसे कभी लागू क्यों नहीं किया? आप नेता ने मांग की कि कांग्रेस तुरंत साफ करे क्या सीएम चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए? क्या कांग्रेस ने यह पैसा राज्य में घूम रहे छह-सात सीएम कैंडिडेट से इकट्ठा किया है?
यह भी पढ़ेंः 'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.