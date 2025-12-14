Advertisement
trendingNow13040169
Hindi Newsदेशकेरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें; BJP ने कब्जाया तिरुवनंतपुरम

केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें; BJP ने कब्जाया तिरुवनंतपुरम

Kerala Aam Aadmi Party News: केरल में राजनीति तेजी से बदल रही है. आम आदमी पार्टी ने इस धुर दक्षिणी राज्य में स्थानीय निकायों की 3 सीटें जीत ली हैं. जबकि बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम पर कब्जा जमा लिया है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें; BJP ने कब्जाया तिरुवनंतपुरम

Kerala Local Body Elections AAP Win News: देश की राजनीति अब धीरे-धीरे नई करवट लेती दिखाई दे रही है. दिल्ली में असेंबली चुनाव हारने के बाद जिस आम आदमी पार्टी को गुजरा हुआ मान लिया गया था. वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धीरे-धीरे अपना विस्तार कर रही है. पार्टी के खाते में ताजा उपलब्धि केरल से दर्ज हुई है, जहां पर उसके तीन उम्मीदवारों ने स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल कीं. देखने में यह सीटें भले ही मामूली लगे लेकिन दोध्रुवीय राजनीति वाले राज्य में राष्ट्रीय पार्टी के लिए ये एक बड़ा कदम है.

नगर निकाय में AAP ने जीतीं 3 सीटें

बताते चलें कि राज्य में कुल 23,576 वार्डों में चुनाव हुए थे. इनमें 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थीं. AAP की तीन महिला उम्मीदवारों ने इन्हीं रिजर्व सीटों पर जीत हासिल कीं. जीती हुई उम्मीदवारों के नाम बीना कुरियन (करिमकुन्नम वार्ड 13), सिनी एंटनी (मुलेनकोल्ली वार्ड 16) और स्मिता ल्यूक (उझावूर वार्ड 4) हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी ने 380 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी की रणनीति राज्य में तेजी से अपना विस्तार करने की है, जिससे अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव में सत्तारूढ़ LDF और विपक्षी UDF को कड़ी टक्कर दी जा सके. 

2020 में हासिल की थी केवल एक सीट

इस जीत के साथ पार्टी ने केरल में अपने पांव और मजबूती से आगे बढ़ा लिए हैं. इससे पहले 2020 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में AAP को केवल एक सीट मिली थी. उस चुनाव में करिंकुन्नम पंचायत से बीना कुरियन जीतने में सफल रही थीं. वे इस बार भी अपना चुनाव जीत गई हैं. साथ ही राज्य में पार्टी के पास तीन सीट हो गई हैं. 

AAP के राज्य अध्यक्ष विनोद मैथ्यू विल्सन ने कहा कि इस जीत से राज्य के मतदाताओं के बदलते मूड का पता चला रहा है. ये जीतें साफ दिखा रही हैं कि केरल के मतदाता धीरे-धीरे पारंपरिक मोर्चों के अलावा विकल्प स्वीकार कर रहे हैं. 

बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम पर कर लिया कब्जा

इन्हीं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के NDA ने भी तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐतिहासिक जीत हासिल की. मेयर के चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ ही राज्य की राजधानी में LDF के 4 दशकों के युग का भी अंत हो गया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

kerala news in hindikerala political news

Trending news

ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
ENBA AWARDS 2025
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
Goa
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
DNA Analysis
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
Delhi
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
weather update
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम