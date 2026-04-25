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सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार

AAP Workers Wrote Traitor In Harbhajan Singh House: आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने पर हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर गद्दार लिखा. इतना ही नहीं अशोक मित्तल की लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर भी लोगों ने गद्दार लिखा.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 25, 2026, 05:37 PM IST
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सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार

Harbhajan Singh: राघव चड्ढा और हरभजन सिंह समेत आम आदमी पार्टी के 5 सांसद बीते दिन भाजपा में शामिल हो गए. इसको लेकर आप कार्यकर्ताओं में गुस्सा है. बता दें कि जालंधर में रुछ कार्यकर्तओं ने हरभजन सिंह के घर के बाहर दीवारों पर गद्दार लिख दिया. इसके अलावा पार्टी छोड़ने वाले सांसद राजेंद्र गुप्ता के ऑफिस की दीवार पर भी पंजाब के गद्दार लिखा.  

घर पर लिखा गद्दार 

कार्यकर्ताओं की ओर से हरभजन सिंह के घर पर गद्दार लिखने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचे और उनके घर की दीवारों पर स्प्रे पेंट से लिखने लगे.

इस दौरान वहां तैनात कुछ जवान उन्हें रोकने की कोशिश करते. हालांकि, वे फिर भी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं. हरभजन सिंह के घर पर उन्हें अंग्रेजी-पंजाबी में गद्दार लिखा.   

अशोक मित्तल को भी बताया गद्दार 

हरभजन सिंह के अलावा अशोक मित्तल के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पहुंचे और और वहां ब्लैक पेंट से 'पंजाब का गद्दार' लिखा. बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सांसदों के पार्टी छोड़ने से काफी नाराज हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की थी.   

आप का प्रहार 

सांसदों के पार्टी छोड़ने को लेकर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आप राज्यसभा सभापति को पत्र लिखेगी और पार्टी छोड़ने वाले उन 7 सांसदों को सदन से अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी. उन्होंने कहा कि दल-बदल विरोधी कानून साफतौर से कहता है कि लोकसभा-राज्यसभा में किसी भी तरह से गुटबंदी या विभाजन नहीं हो सकता है. इसे कानूनी मान्यता नहीं मिली है. भले ही उन्हें दो-तिहाई बहुमत मिला हो. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा था कि इन सांसदों का हाल भाजपा में कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा  होगा. 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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