रैंप में नए अवतार में दिखे AAP के सांसद राघव चड्ढा, पंजाब की इस पार्टी के नेता ने कसा तंज

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने रविवार को रैंप पर डेब्यू किया. AAP नेता लैक्मे फैशन शो (Lakme Fashion Show) में डिजाइनर पवन सचदेव के शो स्टॉपर थे. राघव ने अभिनेता अपारशक्ति खुराना के साथ रैंप वॉक किया. रैंप पर राघव चड्ढा ने बरगंडी हाई-नेक के ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट और पैंट पहनी थी.

इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां दिल्ली के युवा अपने पूर्व विधायक की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, दूसरी ओर कुछ लोगों ने एक जनप्रतिनिधि के ऐसे अवतार पर जमकर निशाना साधते हुए तंज कसा है. इसी कड़ी में पूर्व राजनयिक (Former Diplomat) और सुनेहरा पंजाब पार्टी (Sunehra Punjab Party) के अध्यक्ष केसी सिंह ने विलियम शेक्सपियर को याद करते हुए अपने ट्वीट में लिखा- कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों में महानता समाहित होती है.

Let Shakespeare have the last word: “Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon 'em.” https://t.co/PZxsqh9t1j

— K. C. Singh (@ambkcsingh) March 28, 2022