हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग, फिर क्या हुआ?

Abandoned car triggers stir in Hyderabad: हैदराबाद में एक रेलवे अंडर ब्रिज के पास एक लावारिस कार मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को बुलाया. ये घटना गुरुवार 13 नवंबर की रात बिजी काचीगुडा इलाके में हुई. एक अज्ञात शख्स ने रेलवे ब्रिज के नीचे सड़क के एक हिस्से को ब्लॉक करते हुए कार छोड़ दी, जिससे राहगीरों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर, पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया.

कार में नहीं मिला संदिग्ध सामान

बेहतर तलाशी के लिए बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को तैनात किया गया. डीसीपी (ईस्ट जोन), बी बालास्वामी (B Balaswamy) ने कहा कि कार में कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामान नहीं मिला. कार काचीगुडा (Kacheguda) के निवासी बालाजी (Balaji) के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई.

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

शुरुआती जांच से पता चला है कि समीर (Sameer) नामक शख्स ने उनसे कार ली थी और नशे की हालत में गाड़ी वहीं छोड़ दी थी. डीसीपी ने कहा कि समीर का पता लगाने के कोशिशें जारी हैं. उन्होंने कहा कि समीर के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. 10 नवंबर को नई दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट (Delhi Car Blast) के बाद इस घटना से दहशत फैल गई थी, जिसमें 13 लोग मारे गए थे.

दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध की कार जब्त

लाल किले में हुए विस्फोट के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमान नबी (Dr. Uman Nabi) से जुड़ी होने का शक होने पर, बुधवार को हरियाणा के खंडावली (Khandawali) गांव में एक और कार जब्त की गई. गुरुवार को हरियाणा (Haryana) के अल-फलाह यूनिवर्सिटी (Al-Falah University) में एक टेरर सस्पेक्ट से जुड़ा एक और संदिग्ध वाहन मिला गाड़ी की बरामदगी के बाद, संभावित विस्फोटकों की जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया.

हैदराबाद में भी है अलर्ट

दिल्ली विस्फोट के बाद, हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया. हैदराबाद (Hyderabad), साइबराबाद (Cyberabad) और राचकोंडा कमिश्नरेट (Rachakonda Commissionerates) की पुलिस अलग-अलग जगहों पर वाहनों की तलाशी ले रही है.

हर जगह कड़ी सुरक्षा

राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Rajiv Gandhi International Airport) और सभी रेलवे और बस स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. इस बीच, रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन (Secunderabad Railway Station) पर काफी ज्यादा चेकिंग की. बम निरोधक और डॉग स्क्वॉड ने कैंपस की तलाशी ली. सुरक्षाकर्मी सामान की गहन जांच कर रहे थे और मुसाफिरों और विजिटर्स की तलाशी ले रहे थे.

