Advertisement
trendingNow13001047
Hindi Newsदेश

हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग, फिर क्या हुआ?

दिल्ली धमाके के बाद जब हैदराबाद में लावारिस कार दिखी, तो लोग टेंशन में आ गए, हालांकि पुलिस ने एहतियात के तौर पर कदम उठाया, लेकर कार में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग, फिर क्या हुआ?

Abandoned car triggers stir in Hyderabad: हैदराबाद में एक रेलवे अंडर ब्रिज के पास एक लावारिस कार मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को बुलाया. ये घटना गुरुवार 13 नवंबर की रात बिजी काचीगुडा इलाके में हुई. एक अज्ञात शख्स ने रेलवे ब्रिज के नीचे सड़क के एक हिस्से को ब्लॉक करते हुए कार छोड़ दी, जिससे राहगीरों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर, पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया.

कार में नहीं मिला संदिग्ध सामान
बेहतर तलाशी के लिए बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को तैनात किया गया. डीसीपी (ईस्ट जोन), बी बालास्वामी (B Balaswamy) ने कहा कि कार में कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामान नहीं मिला. कार काचीगुडा (Kacheguda) के निवासी बालाजी (Balaji) के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई.

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
शुरुआती जांच से पता चला है कि समीर (Sameer) नामक शख्स ने उनसे कार ली थी और नशे की हालत में गाड़ी वहीं छोड़ दी थी. डीसीपी ने कहा कि समीर का पता लगाने के कोशिशें जारी हैं. उन्होंने कहा कि समीर के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. 10 नवंबर को नई दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट (Delhi Car Blast) के बाद इस घटना से दहशत फैल गई थी, जिसमें 13 लोग मारे गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध की कार जब्त
लाल किले में हुए विस्फोट के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमान नबी (Dr. Uman Nabi) से जुड़ी होने का शक होने पर, बुधवार को हरियाणा के खंडावली (Khandawali) गांव में एक और कार जब्त की गई. गुरुवार को हरियाणा (Haryana) के अल-फलाह यूनिवर्सिटी (Al-Falah University) में एक टेरर सस्पेक्ट से जुड़ा एक और संदिग्ध वाहन मिला गाड़ी की बरामदगी के बाद, संभावित विस्फोटकों की जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया.

हैदराबाद में भी है अलर्ट
दिल्ली विस्फोट के बाद, हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया. हैदराबाद (Hyderabad), साइबराबाद (Cyberabad) और राचकोंडा कमिश्नरेट (Rachakonda Commissionerates) की पुलिस अलग-अलग जगहों पर वाहनों की तलाशी ले रही है.

हर जगह कड़ी सुरक्षा
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Rajiv Gandhi International Airport) और सभी रेलवे और बस स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. इस बीच, रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन (Secunderabad Railway Station) पर काफी ज्यादा चेकिंग की. बम निरोधक और डॉग स्क्वॉड ने कैंपस की तलाशी ली. सुरक्षाकर्मी सामान की गहन जांच कर रहे थे और मुसाफिरों और विजिटर्स की तलाशी ले रहे थे.

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

HyderabadcarDelhi Car Blast

Trending news

P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
Pune
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
Kashmir
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
Delhi blast
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
Indian Air Force
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'