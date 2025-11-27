Advertisement
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल; इस दिन से शुरू हो रहा सेशन

Abdul Rashid Sheikh granted bail: जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद शेख राशिद को संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अदालत से अनुमति मिल गई है. लेकिन वे यह भूमिका पुलिस की कस्टडी में रहते हुए ही निभा पाएंगे.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:24 PM IST
Parliament Winter Session 2025 News: दिल्ली की विशेष NIA अदालत ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद अब्दुल राशिद शेख संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने की इजाजत दे दी है. इसके साथ ही उन पर शर्त भी लगाई गई है कि यह अनुमति केवल हिरासत में रहने के दौरान ही रहेगी. शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है और सांसद राशिद इसी सत्र में शामिल होने की मांग कर रहे थे. रशीद शेख फिलहाल एनआईए की ओर से दर्ज एक आतंकी मामले में जेल में बंद हैं.

शेख राशिद ने कोर्ट से मांगी जमानत

गुरुवार को मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के सामने हुई. सांसद राशिद शेख की ओर से पेश वकील विख्यात ओबेरॉय और निशिता गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए. 

'अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं'

इंजीनियर राशिद ने अदालत से अंतरिम जमानत या कम से कम बिना अतिरिक्त खर्च के कस्टडी पैरोल देने की मांग की थी. जिससे वे सांसद के रूप में अपने संवैधानिक दायित्व निभा सकें. उनके वकीलों ने यह भी बताया कि यात्रा और सुरक्षा से जुड़े खर्च को लेकर जो आदेश पहले जारी किए गए थे, उनमें बदलाव की मांग पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

अपने जवाब में एनआईए ने लगाई ये शर्त

दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 7 नवंबर को इस मुद्दे पर विभाजित फैसला दिया था. जिसके बाद मामला एकल-पीठ के पास भेजा गया है और अब उसी की सुनवाई का इंतजार है. वही एनआईए के वकील ने कहा कि अगर अभियुक्त को सुरक्षा हिरासत में रखते हुए संसद जाने दिया जाए, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. 

कोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने की दी इजाजत

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जुडिशल कस्टडी में रहते हुए उन्हें संसद सत्र में भाग लेने की इजाजत दे दी. अब वे पुलिस के सुरक्षा इंतजामों के साथ संसद सत्र में भाग तो ले सकते हैं लेकिन सत्र समाप्ति के बाद उन्हें जेल में वापस जाना होगा.

Abdul Rashid SheikhParliament Winter Session 2025

