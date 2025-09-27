Advertisement
trendingNow12938447
Hindi Newsदेश

फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया, अब क्या कहेंगे ओवैसी?

Abdullah Abu Shawesh: फिलीस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने कहा कि फिलीस्तीनी संघर्ष धर्मों का टकराव नहीं, बल्कि मानवता के लिए लड़ाई है. उन्होंने जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को यहूदियों या ईसाइयों से कोई समस्या नहीं है, बल्कि इजराइली सरकार की नीतियों का विरोध है.  इस दौरान पीएम मोदी की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकारों की तरह, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के लिए प्रस्तावों का समर्थन किया है और अस्पतालों सहित विकास परियोजनाओं का समर्थन किया है. भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Abdullah Abu Shawesh: भारत में फिलीस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने कहा कि फिलीस्तीनी संघर्ष धर्मों का टकराव नहीं बल्कि मानवता के लिए लड़ाई है. एर्नाकुलम के मरीन ड्राइव में आईयूएमएल द्वारा आयोजित गाजा एकजुटता सम्मेलन में बोलते हुए शॉवेश ने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को यहूदियों या ईसाइयों से कोई समस्या नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जायोनी इसे धार्मिक युद्ध का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यासर अराफात के पहले कैबिनेट मंत्रियों में से एक यहूदी थे. कई फिलिस्तीनी नेता ईसाई हैं. अराफात के लिए हथियारों की तस्करी करने वाला पहला व्यक्ति कैथोलिक आर्कबिशप हिलारियन कैपुची था. अबू शावेश ने इस दौरान पीएम मोदी की भी तारीफ की.

राजदूत ने फिलिस्तीन के प्रति भारत के दीर्घकालिक समर्थन पर जोर दिया तथा कहा कि भारत फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की घोषणा को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश था. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकारों की तरह, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के लिए प्रस्तावों का समर्थन किया है और अस्पतालों सहित विकास परियोजनाओं का समर्थन किया है. भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा.

 फिलिस्तीनी बच्चों का नाम नेहरू के नाम पर रखा गया

Add Zee News as a Preferred Source

फिलीस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने कहा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू फिलिस्तीन के प्रबल समर्थक थे. इतना कि उनकी प्रशंसा में कई फिलिस्तीनी बच्चों का नाम नेहरू के नाम पर रखा गया था. गाजा के एक शरणार्थी शिविर में जन्मे शॉवेश ने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनका परिवार अभी भी शरणार्थी परिस्थितियों में जी रहा है. उन्होंने फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करने में सोशल मीडिया के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने आग्रह किया कि पोस्ट करना और शेयर करना बंद न करें. यह हमारे उन बच्चों और बहनों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है जो कठिनाइयों और हिंसा का सामना कर रहे हैं. राजदूत ने आईयूएमएल और केरल को इस विशाल एकजुटता सम्मेलन की मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया.

बता दें कि इससे पहले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को इजरायल के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि यह देश 'गाजा में नरसंहार कर रहा है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी ने बेजालेल स्मोट्रिच की उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इजरायली मंत्री का मानना ​​है कि 'गाजावासियों को भूखा रखना न्यायसंगत और नैतिक है. 

ओवैसी ने केन्द्र सरकार पर साधा था निशाना

ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया था कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की अर्जी आईसीसी के पास लंबित है. नरसंहारकारी सरकार का समर्थन करना राष्ट्रहित में नहीं हो सकता. जमात-ए-इस्लामी हिंद से संबद्ध स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ने स्मोत्रिक की उपस्थिति की निंदा की. एक बयान में कहा गया था कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार भड़काने के लिए कई देशों द्वारा प्रतिबंधित, इजराइल के अति-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोत्रिक का स्वागत करके, भाजपा सरकार ने एक रंगभेदी शासन का पक्ष लिया है, जिसने अक्टूबर 2023 से 64500 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या की है और 163000 से अधिक को घायल किया है. ऐसे समय में जब दुनिया गाजा में युद्ध अपराधों के लिए प्रतिबंधों और जवाबदेही की मांग कर रही है, भारत सरकार ने उत्पीड़क के साथ शर्मनाक रूप से आर्थिक संबंध गहरे कर लिए हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Abdullah Abu Shawesh

Trending news

फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
;