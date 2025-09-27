फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया, अब क्या कहेंगे ओवैसी?

Abdullah Abu Shawesh: भारत में फिलीस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने कहा कि फिलीस्तीनी संघर्ष धर्मों का टकराव नहीं बल्कि मानवता के लिए लड़ाई है. एर्नाकुलम के मरीन ड्राइव में आईयूएमएल द्वारा आयोजित गाजा एकजुटता सम्मेलन में बोलते हुए शॉवेश ने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को यहूदियों या ईसाइयों से कोई समस्या नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जायोनी इसे धार्मिक युद्ध का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यासर अराफात के पहले कैबिनेट मंत्रियों में से एक यहूदी थे. कई फिलिस्तीनी नेता ईसाई हैं. अराफात के लिए हथियारों की तस्करी करने वाला पहला व्यक्ति कैथोलिक आर्कबिशप हिलारियन कैपुची था. अबू शावेश ने इस दौरान पीएम मोदी की भी तारीफ की.

राजदूत ने फिलिस्तीन के प्रति भारत के दीर्घकालिक समर्थन पर जोर दिया तथा कहा कि भारत फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की घोषणा को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश था. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकारों की तरह, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के लिए प्रस्तावों का समर्थन किया है और अस्पतालों सहित विकास परियोजनाओं का समर्थन किया है. भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा.

फिलिस्तीनी बच्चों का नाम नेहरू के नाम पर रखा गया

फिलीस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने कहा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू फिलिस्तीन के प्रबल समर्थक थे. इतना कि उनकी प्रशंसा में कई फिलिस्तीनी बच्चों का नाम नेहरू के नाम पर रखा गया था. गाजा के एक शरणार्थी शिविर में जन्मे शॉवेश ने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनका परिवार अभी भी शरणार्थी परिस्थितियों में जी रहा है. उन्होंने फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करने में सोशल मीडिया के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने आग्रह किया कि पोस्ट करना और शेयर करना बंद न करें. यह हमारे उन बच्चों और बहनों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है जो कठिनाइयों और हिंसा का सामना कर रहे हैं. राजदूत ने आईयूएमएल और केरल को इस विशाल एकजुटता सम्मेलन की मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया.

बता दें कि इससे पहले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को इजरायल के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि यह देश 'गाजा में नरसंहार कर रहा है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी ने बेजालेल स्मोट्रिच की उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इजरायली मंत्री का मानना ​​है कि 'गाजावासियों को भूखा रखना न्यायसंगत और नैतिक है.

ओवैसी ने केन्द्र सरकार पर साधा था निशाना

ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया था कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की अर्जी आईसीसी के पास लंबित है. नरसंहारकारी सरकार का समर्थन करना राष्ट्रहित में नहीं हो सकता. जमात-ए-इस्लामी हिंद से संबद्ध स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ने स्मोत्रिक की उपस्थिति की निंदा की. एक बयान में कहा गया था कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार भड़काने के लिए कई देशों द्वारा प्रतिबंधित, इजराइल के अति-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोत्रिक का स्वागत करके, भाजपा सरकार ने एक रंगभेदी शासन का पक्ष लिया है, जिसने अक्टूबर 2023 से 64500 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या की है और 163000 से अधिक को घायल किया है. ऐसे समय में जब दुनिया गाजा में युद्ध अपराधों के लिए प्रतिबंधों और जवाबदेही की मांग कर रही है, भारत सरकार ने उत्पीड़क के साथ शर्मनाक रूप से आर्थिक संबंध गहरे कर लिए हैं.