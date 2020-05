अब्दुल्ला और मुफ्ती ने पाकिस्तान के दबाव में किया पंचायत चुनाव का बहिष्कार: सत्यपाल मलिक

पणजी: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान घाटी में पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) शांतिपूर्ण तरीके से हुए. अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के गवर्नर रहे मलिक ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के दबाव में जम्मू-कश्मीर के बड़े नेताओं ने पंचायत चुनाव में उनका साथ नहीं दिया. बता दें कि सत्यपाल मलिक फिलहाल गोवा के राज्यपाल हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव कराएंगे. मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा और उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) और महबूबा मुफ्ती (Mahbuba Mufti) के घर गया. उन्होंने पाकिस्तान के दबाव में पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. आतंकवादियों ने धमकी भी दी, लेकिन चुनाव सफलतापूर्वक हुए.'

PM had said that we will conduct panchayat elections (in J&K). I broke protocol & went to Omar Abdullah &Mehbooba Mufti's residence. They refused to participate under Pakistan's pressure. Terrorists also threatened yet election was held successfully: SP Malik, former J&K Governor pic.twitter.com/4o9BcLJZMV

उन्होंने कहा जब मैं जम्मू-कश्मीर का गवर्नर था, 'मैंने सभी के लिए राजभवन खोला. मेरे सभी सलाहकारों को सप्ताह में एक बार लोगों की शिकायतें सुनने का काम सौंपा गया था. मेरे कार्यालय में 95,000 शिकायतें आईं, मैंने उनमें से 93,000 को गोवा आने से पहले हल कर दिया. इस वजह से लोग सहज महसूस करते थे, लोगों में गुस्सा कम था.'

When I was J&K Guv, I opened Raj Bhavan for everyone. All my advisors were tasked to hear people's complaints once a week. 95,000 complaints were received in my office, I resolved 93,000 of them before coming to Goa. People felt comfortable because of this,anger was low: SP Malik pic.twitter.com/SWBJlNT5rq

