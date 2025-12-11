तमिलनाडु में 2026 चुनाव से पहले सरकार ने DGP को अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? सामने आई अंदर की बात

Who is Abhay Kumar Singh interim TN DGP: तमिलनाडु के डीजीपी जी वेंकटरमन के अस्पताल में भर्ती होने के बाद राज्य सरकार ने डीवीएसी निदेशक अभय कुमार सिंह को अंतरिम पुलिस महानिदेशक और पुलिस फोर्स का अध्यक्ष (एचओपीएफ) नियुक्त किया है. वेंकटरमन को बुधवार को सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज जारी है और चिकित्सकों ने उन्हें 15 दिन तक आराम की सलाह दी है. उनके स्वास्थ्य को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें 9 से 23 दिसंबर तक औपचारिक रूप से मेडिकल लीव पर भेज दिया है.

वेंकटरमन की सेहत बिगड़ी

उनकी हालत के बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया गया है कि उनकी सेहत पर नजर बनाए रखने की जरूरत है. वेंकटरमन ने शंकर जिवाल के बाद 31 अगस्त को इन-चार्ज डीजीपी का पद संभाला था. उनकी अचानक तबीयत खराब होने से शीर्ष पद पर काम जारी रखने के लिए तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत पड़ी.

अभय कुमार सिंह को बनाया गया अंतरिम पुलिस महानिदेशक

10 दिसंबर को जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है: “अभय कुमार सिंह, आईपीएस, डीजीपी/निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक, चेन्नई, को (ऊपर बताई गई छुट्टी की अवधि के दौरान) पुलिस महानिदेशक/पुलिस बल प्रमुख, तमिलनाडु (प्रभारी) के रूप में काम करने का निर्देश दिया जाता है.”

कौन हैं IPS अभय कुमार सिंह?

सिंह, जो 1993 बैच के डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी हैं, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय का नेतृत्व कर रहे हैं और अब दोहरी जिम्मेदारी संभालेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि पूरे तमिलनाडु में पुलिसिंग गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी. सभी वरिष्ठ अधिकारियों और जिला इकाइयों को प्रशासनिक और ऑपरेशनल स्थिरता बनाए रखने के लिए सिंह के साथ मिलकर काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं. उम्मीद है कि वेंकटरमन के वापस कार्यभार संभालने तक सिंह नियमित पुलिसिंग और डीवीएसी दोनों काम एक साथ संभालेंगे.

2026 चुनाव से पहले क्यों हो रही है ये खबर इतनी वायरल?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नेतृत्व में बदलाव, भले ही अस्थायी हों, तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से संवेदनशील दौर में प्रवेश करने के कारण ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं. इस अंतरिम अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिरता बनाए रखना, खुफिया ऑपरेशनों को सुव्यवस्थित करना और प्रवर्तन की तैयारी सुनिश्चित करना प्रमुख प्राथमिकताएं हैं. (इनपुट आईएएनएस से)