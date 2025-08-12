 'अभी पिक्चर बाकी है...', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग को फिर घेरा, लगाया गंभीर आरोप
'अभी पिक्चर बाकी है...', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग को फिर घेरा, लगाया गंभीर आरोप

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि 'एक व्यक्ति, एक वोट' संविधान का मूल आधार है, लेकिन चुनाव आयोग इसकी रक्षा करने में नाकाम रहा है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 12, 2025, 03:35 PM IST
'अभी पिक्चर बाकी है...', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग को फिर घेरा, लगाया गंभीर आरोप

Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ संविधान का मूल आधार है, लेकिन चुनाव आयोग इसकी रक्षा करने में नाकाम रहा है. राहुल ने बिहार की 124 साल की मिंता देवी का उदाहरण देते हुए मतदाता सूची में गड़बड़ी का दावा किया और कहा, 'अभी पिक्चर बाकी है'.

हमारे पास सबूत है: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा, “ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, बल्कि कई सीटों पर ऐसा हो रहा है. ये पूरे देश में व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है. चुनाव आयोग को सब पता है, और अब हमारे पास भी इसके सबूत हैं. हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं. 'एक मतदाता एक मत' संविधान का आधार है और चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वे 'एक व्यक्ति एक मत' को लागू करें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया. हम (विपक्ष) केवल संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं."

वोटर लिस्ट में सारे फर्जी नाम: प्रियंका गांधी
वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम वोट चोरी का विरोध कर रहे हैं. राहुल गांधी ने बताया है कि वोटर लिस्ट में सारे फर्जी नाम और पते हैं. बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी ब्लॉक के संसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित 'वोट चोरी' को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने 'मिंता देवी' नाम की एक कथित 124 साल की मतदाता की तस्वीर वाली सफेद टी-शर्ट पहनी थी, जिसमें लिखा था, '124 नॉट आउट'. इसके जरिए विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए. (इनपुट आईएएनएस से भी)

;