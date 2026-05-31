अपनी ही पार्टी निकली गद्दार... अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले थे TMC नेता के करीबी, पूर्व विधायक से निकला कनेक्शन

Attack On TMC Leader Akash Banerjee: पश्चिम बंगाल में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर जांच में एक नया मोड़ सामने आया है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों के सोनापुर की पूर्व TMC विधायक लवली मैत्रा से संबंध होने का पता चला है. बता दें कि लवली मैत्रा इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा की रूपा गांगुली के सामने चुनाव हार गई थीं. अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस घटना के पीछे खुद अभिषेक बनर्जी या TMC का हाथ तो नहीं है.

TMC नेता के करीबी हैं हमलावर?

'न्यूज 18' की रिपोर्ट के मुताबिक, आकाश बनर्जी के ऊपर हुए हमले की वीडियो के आधार पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान निर्मल्य सेनगुप्ता उर्फ जॉय, काजल दास, तपन मैती, आकाश गायन और देबासिस दत्ता के रूप में हुई है. सूत्रों के मुताबिक निर्मल्य और तपन लवली मैत्रा के करीबी हैं. इसके साथ ही काजल दास और देबासिस दत्ता के तार भी पुलिस ने TMC नेता से जोड़े हैं. इन सभी लोगों में से सबसे बड़ा नाम आकाश गयान का बताया जा रहा है. परिवार के मुताबिक उनके बेचा TMC का रेगुलर वर्कर था और इस चुनाव में वह लगातार पार्टी की बूथ लेवल मीटिंग्स में भी जाता रहता था.

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कैसे हुआ हमला

आकाश की मां के मुताबिक, शनिवार ( 30 मई 2026) को दोपहर की घटना के बाद आकाश हमेशा की तरह घर आया और खाना खाकर फुटबॉल खेलने चला गया. इसके बाद पुलिस ने रात में उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की ओर से अभी तक आकाश के परिवार को उसकी गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया है. बता दें कि शनिवार को TMC लीडर आकाश बनर्जी चुनावी हिंसा में मारे गए एक कार्यकर्ता के घर जा रहे थे. इसी दौरान उनपर पत्थर और अंडे फेंके गए. उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उन्हें हेलमेच पहनाकर उन्हें बचाने की कोशिशि की, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हें खींचकर मारपीट करने लगे. इस दौरान अभिषेक बनर्जी की शर्ट फट गई, लेकिन वह फिर भी कार्यकर्ता के घर पहुंचे और उनके परिवार के साथ समय बिताया.

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पार्टी पर आरोप

इस घटना को लेकर अभिषेक बनर्जी समेत कई TMC नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया. वहीं भाजपा ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि यह लोगों के 15 साल के गुस्से का नतीजा है. हालांकि, शुरुआती जांच में कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी जैसे TMC के दिग्गज नेता के ऊपर हमले के आोरप उनकी ही पार्टी के पूर्व कार्यकर्ताओं के ऊपर लग रहे हैं. ऐसे में TMC के अंदर ही असंतोष की बात फिर सामने आई है. अबतक पता नहीं चला है कि आखिर अभिषेक बनर्जी पर हमला करने की वजह क्या थी.