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Hindi NewsदेशAbhishek Banerjee Attacked: ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला, लोगों ने कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर सांसद ने जान बचाई

Abhishek Banerjee Attacked: ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला, लोगों ने कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर सांसद ने जान बचाई

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर आज अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया. वे टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे थे. लोगों ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए. अंडे भी फेंके गए. किसी तरह सुरक्षाकर्मियों का हेलमेट पहनकर वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे.

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 30, 2026, 06:03 PM IST
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टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर आज शाम कुछ लोगों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा कि अभिषेक अपने एक कार्यकर्ता के घर मिलने जा रहे थे. तभी कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी. सुरक्षाकर्मियों ने बमुश्किल उन्हें बचाते हुए वहां से निकाला. उन्हें हेलमेट पहना कर वहां से निकाला गया. उनके ऊपर अंडे भी फेंके गए. वहां मौजूद लोग अभिषेक को देखते ही चोर-चोर के नारे लगाने लगे. लोगों ने उनकी शर्ट तक फाड़ दी. अभिषेक ने कहा कि हेलमेट पहनने से मेरी जान बची वरना ये लोग मुझे मारने आए थे. 

 

क्या कम्युनिटी सेंटर में छिपे थे हमलावर?  

अभिषेक ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे बुरी तरह मारा गया है. उन्होंने अपना चश्मा दिखाते हुए कहा कि मेरे मुंह पर घूंसा मारा गया. मेरा चश्मा टूट गया. अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरे सिर के टुकड़े हो जाते. उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके के एक कम्युनिटी सेंटर में सुबह 11 बजे से ही कुछ लोगों को इकट्ठा करके रखा गया था. उन्होंने ही हमला किया है. अभिषेक ने कहा कि स्थानीय लोग उनसे अच्छे से बात कर रहे थे. उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है. इस घटना से कुछ देर पहले ही अभिषेक के घर पर सीआईडी की एक टीम पहुंची थी. तब अभिषेक ने कहा कि वे झुकने वाले नहीं हैं. चाहे मेरा गला काट दें, मैं झुकुंगा नहीं. 

 

अभिषेक बनर्जी ने हमले के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया?

अभिषेक बनर्जी  सोनारपुर में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए गए थे, उसी दौरान उन पर हमला हुआ. हमले के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब भाजपा प्रायोजित है. उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लोकतंत्र का उदाहरण है. अभी एक महीना भी नहीं हुआ है. पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही है. अभिषेक ने कहा कि देखता हूं इनमें कितना दम है. प्रशासन का एक भी आदमी मौके पर नहीं है. उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा.  अभिषेक ने कहा कि इस पूरी घटना का वीडियो है. बीजेपी के लोगों ने ये हमला कराया है. मैं इस मामले को कोर्ट में लेकर जाऊंगा. 

अभिषेक को अभी कौन सी सुरक्षा मिली है? 

राज्य में बीजेपी की सरकार आते ही सुवेंदु सरकार ने कई लोगों की सिक्योरिटी हटा दी थी या फिर कम कर दी थी. अभिषेक बनर्जी की जेड प्लस सिक्योरिटी को हटा दिया गया था. बीजेपी ने सत्ता में आते ही कहा था कि वे टीएमसी राज में हुए घोटालों की एक एक परत हटाएगी. उसी सिलसिले में अभिषेक बनर्जी के घर पर अब तक सुरक्षा एजेंसियां कई चक्कर लगा चुकी हैं. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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