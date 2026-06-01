क्या अभिषेक बनर्जी ने सोनपुर में अपने आप को जानबूझकर खुद को पीड़ित या बेबस दिखाना चाहा, ताकि लोगों की सहानुभूति, ध्यान या मदद हासिल की जा सके?

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में कोलकाता के सोनारपुर की जनता की राय जी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है अभिषेक बनर्जी घटना के बाद क्या माहौल है यह आपको हम दिखाना चाहते हैं सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आम लोग आखिर वहां क्या कह रहे हैं? क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, स्थानीय महिलाओं ने क्या कहा?

अभिषेक बनर्जी पर अटैक मामले में ज़ी मीडिया नेटवर्क की टीम वहां पहुंची तो कुछ नई चीज सामने आने लगी लोगों ने जो कहा वह चौंकाने वाला था हम संजू के घर पर पहुंचे जो की सोनारपुर में है और उनकी बातें सुनकर लगा कि इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आ सकता है हालांकि जांच चल रही है कई सारी चीज सामने भी निकाल कर आ रही हैं और जी मीडिया नेटवर्क के जो सूत्र है वह भी कई नए अपडेट दे रहे हैं आपको बता दें कि जब हम संजू जिसके घर पर जाकर अभिषेक बनर्जी लोगों के विरोध के बाद छुपे थे और जिससे वह मिलने वहां पहुंचे थे वहां के आसपास के लोगों ने क्या कहा वह सुनिए इस पूरे मामले पर संजू के रिश्तेदार जो आसपास रहते हैं उन्होंने भी कई नई बातें सामने रखी आपको बता दें कि संजू टीएमसी का कार्यकर्ता था और उसकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी.

चश्मदीद ने बताई अभिषेक बनर्जी की चाल

चश्मदीद ने बताया कि अभिषेक बनर्जी उसके रिश्तेदार के घर वालों से मिलने अभिषेक बनर्जी वहां पहुंचे थे जैसे ही वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध भी किया. उनके विरुद्ध नारे लगाएं और इस दौरान लोगों ने उन पर अंडे फेंके और इसी बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई. इस पूरे मामले पर जब हमने लोगों से बात की तब उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में बताते हुए एक नया ट्विस्ट इस पूरी घटना को दे दिया. इस पर प्रतिमा सिंह ने कहा कल जब अभिषेक यहां पहुंचा तो उसने घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया. अंदर क्या हुआ वह हमको नहीं मालूम लेकिन उसके पीछे लोग चोर-चोर चिल्ला रहे थे.

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संजू नशेड़ी था और गुंडागर्दी भी करता था

चश्मदीद ने स्पष्ट कहा कि संजू कई तरह के नशे भी करता था और उसके बाद यहां पर टीएमसी के नाम पर गुंडागर्दी भी करता था. प्रतिभा ने बताया कि उसने सब लोगों को यह कहा था कि नतीजा आने के बाद जब हम जीत जाएंगे तब सबको बताऊंगा कि होता क्या घर में घुस-घुस कर सबको सबक सिखाऊंगा यह बात कई दिनों से चल रही थी चुनाव होने के बाद नतीजा आने से पहले हम लोग सब घबराए हुए थे कि टीएमसी अगर दोबारा आती है तो फिर वैसे ही गुंडागर्दी होगी प्रतिमा सिंह ने और भी कई गंभीर आरोप मृतक संजू पर लगाए. प्रतिमा सिंह ने कहा कि हम लोग तो यहां पर महिलाएं हैं और बूढ़े बच्चे लोग हैं हम लोग बहुत घबरा गए थे इनके जितने भी लोग हैं टीएमसी से जुड़े हुए वह सब लोग काफी गलत चीजों में संलिप्त है.

पहले से प्रायोजित ड्रामा था अभिषेक बनर्जी का

हमें लगता है कि अभिषेक बनर्जी ने खुद यह प्रायोजित किया था कि बीजेपी बदनाम होगी और उनको थोड़ा माइलेज मिलेगा इस बात से यह स्पष्ट है की आम लोगों को गुस्सा था और जब वहां टी एम सी के खिलाफ गुस्से में इकट्ठे हुए तो उसका फायदा उठाकर अभिषेक और उसकी टीम ने ही यह पूरा मामला अलग दिशा में बनने की कोशिश की और पूरा आरोप बीजेपी पर लगा कर खुद कर विक्टिम बनाने की कोशिश की. हालांकि इस बात से स्पष्ट होता कि अभिषेक के आने की खबर वहां किसने फैलाई क्योंकि अभिषेक की खुद बोल रहे थे कि पहले से ही वहां लोग जमा थे और वह उनके आने का इंतजार कर रहे थे तो क्या जो लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने ही इस पूरे मामले की योजना बनाई थी कि वह वहां पहुंचे और उन पर हमला हो जिससे कि उनका काफी माइलेज भी मिलेगा और वह एक विक्टिम की तरह सामने पेश होंगे.

यह बात प्रतिमा की इस और इशारा करती है कि जब लोकल पार्षद को पता था यहां की स्थिति क्या है तो क्या अभिषेक को स्थिति के बारे में नहीं पता था और अगर पता था और उसके बावजूद भी हो यहां पहुंचे तो क्या वह लोगों को वहां जाकर भड़काना चाहते थे या फिर जानबूझकर खुद को पीड़ित या बेबस दिखाना चाहते थे, ताकि लोगों की सहानुभूति, ध्यान या मदद हासिल की जा सके।

आरजीकर कांड और अभय के मामले में नहीं लिया कड़ा एक्शन

इस संबंध में हमने मृतक टीएमसी नेता संजू के पड़ोस में भी बात की और उसकी एक रिश्तेदार इप्शिता कर्मकार ने कहा कि यहां पर लोगों को अभिषेक टीएमसी और ममता को लेकर काफी गुस्सा था जिसकी वजह से उन्होंने उसके खिलाफ नारेबाजी की लेकिन लोग टीएमसी की तरह नहीं है जो कि इस तरह कोई हमला करें, सब लोग यहां इस बात पर भी खफा थे की आरजीकर कांड पर अभिषेक बनर्जी ने ना तो कोई ठोस कार्रवाई की और ना ही उसे मामले में कोई संज्ञान लिया था. अभय के मामले में ना तो कोई इंसाफ मिला और ना ही उसे पर ठोस कार्रवाई की इस पर हम सवाल पूछना चाहते थे और हमारे सवालों का उसने जवाब नहीं दिया जब वह एक गलत आदमी की घर पर आ सकते हैं तो हमसे बात क्यों नहीं कर सकते और उसे समय अभय के साथ क्यों नहीं खड़े हुए?

टीएमसी के गुंडों ने जीना हराम कर दिया थाः अर्पिता मंडल

हमने इस संबंध में एक और स्थानीय महिला अर्पिता मंडल से बात की तो उसने क्या कहा वह आपको बताते हैं काफी गुस्से में लग रही यह महिला एक ही बात कहना चाह रही थी कि टीएमसी के गुंडो ने उनका जीना हराम किया हुआ था। इशिता ने कहा कि संजू उनके पति का चचेरा भाई था लेकिन हम जब उससे मिलने अस्पताल गए हमें नहीं मिलने दिया और वहां पर बोल दिया गया कि कोई भी सोनारपुर का व्यक्ति यहां संजू से मिलने नहीं आएगा इसमें हमें बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही थी और उसके बाद यह जो घटना हुई और बीजेपी पर जो अभिषेक बनर्जी ने इल्जाम लगा है इससे बात साफ है कि यह पूरा अभिषेक बैनर्जी द्वारा प्रायोजित किया गया कार्यक्रम था जिस पर कि वह अपने आप को विक्टिम दिखाकर लोगों से हमदर्दी लेना चाहता था।

जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसको गोली मार दी जाएगी...

हमने संबंध में संजू के ही पड़ोस में रहने वाली महिला अर्पिता मंडल से भी बात की तो उन्होंने बताया कि टीएमसी जनता को इंसाफ नहीं देना चाहती थी क्योंकि उनका गुंडा मृतक संजू कर्मकार एक एंटी सोशल एलिमेंट्स था और वह यहां पर सबको धमका कर रखा था उल्टी सीधी बातें करता था और आज तक उसने लोकल टीएमसी नेता होते हुए भी सड़कों का निर्माण नहीं होने दिया था कि अपने पैसे से हमें रास्ता भी बनाने नहीं दे रहा था और धमका रहा था उसने यह भी कहा था कि जैसे ही वोटों का भुगतान होगा उसके बाद नतीजा आते ही मैं सबको यहां पर बताऊंगा और कई घिनौनी बातें उसने उसे दौरान कही थी उसे यह भी कहा था कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उसको सड़क पर खड़ा कर कर गोली मार दी जाएगी.

जमीनों पर कब्जा करना संजू का काम था

अर्पिता ने कहां की जमीनों पर कब्जा करना टीएमसी नेता मृतक संजू का काम था मैं भी एडवांस पैसे दिए थे साथ ही एक जमीन के जिसको संजू ने कई बार किसी और को बिकवा दिया इस तरह के काम करने का उसका व्यक्तित्व था उसके घर पर अभिषेक बनर्जी आते हैं लेकिन आरजीकर में जो अभय के साथ हुआ उसके संबंध में ना तो बात करते हैं ना उसके साथ खड़े होते हैं. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को पता था कि आप उनकी चर्चा बंद हो चुकी है और वह जल्द गायब हो जाएंगे इसको लेकर उन्होंने अपने ही गुंडो से यह सब काम करवाया जिससे कि उनको थोड़ी मीडिया में माइलेज मिल पाए और साथ ही उनको लोगों की सहानुभूति मिले.

बीजेपी पर आरोप की सियासत पहले से करते आ रहे...

बीजेपी पर इल्जाम लगाने की राजनीति वह पहले भी करते रहे है. अभिषेक बनर्जी यह बोल रहे थे कि उनको किसी भी तरह की सरकारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो फिर क्यों पुलिस को चिल्ला-चिल्ला के बुलाने लगे हालांकि सवाल जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की तो वह जाते-जाते बोलने लगे कि यह तो संजू के घर वालों के लिए मैं पुलिस बुलाई थी अगर उन्होंने संजू के घर वालों के लिए पुलिस बुलाई थी तो फिर अपने साथ क्यों लेकर गए उनको यहां से उनके पास तो अपने लोगों का हुजूम था और गाड़ियां भी थी खुद निकल जाते और इसी घर में छोड़ जाते पुलिस वालों को. यह सब एक ड्रामा है और कुछ नहीं केवल बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है.

अभिषेक बनर्जी नाटक करने में होशियार...

अगर उनको मृतक संजू के परिवार से कोई लगाव होता तो वह उनके परिवार को यहां अकेला छोड़कर नहीं जाते संजू के परिवार के लोग शाम को 7:00 बजे गए हैं और वह पूरी सुरक्षा लेकर पहले ही कई घंटे पहले निकल गए थे. अर्पिता मंडल ने एक गंभीर आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी नाटक करने में काफी होशियार है और वह नाटक कर रहे थे कल सिर्फ मीडिया के सामने उनको अगर कुछ हुआ होता तो अस्पताल वाले भी उनका सही से इलाज करते उन्होंने वापस लौटा दिया इसीलिए क्योंकि अभिषेक सिर्फ ड्रामा कर रहे थे और मीडिया में जाकर लोगों की सहानुभूति लेना चाहते थे. संजू से ऐसा क्या लगाव था अभिषेक बनर्जी का की इतने लोगों के मरने पर वह नहीं गए लेकिन यहां आए हमें संजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए वह भी सार्वजनिक करनी चाहिए हम भी जाने के आखिर उसकी हुआ क्या था या फिर एक स्टंट है टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का.

TMC की पूर्व विधायक से जुड़े हमलावरों के तार....

अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले के बाद एक नया ट्विस्ट सामने आया आ रहा है. ममता बनर्जी के भतीजे पर हुए हमले के आरोप में पुलिस ने जिन हमलावरों को गिरफ्तार किया है, उनके राजनीतिक कनेक्शन सामने आए हैं. हालांकि जांच एजेंसियां अभी पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं और हमले के पीछे की असली वजह तलाशने में जुटी हैं. सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों के तार कभी टीएमसी से जुड़े नेताओं के साथ जुड़े रहे हैं. इस खुलासे के बाद हमले को लेकर कई नए सवाल खड़े हो गए हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

हमले में 4 आरोपी पूर्व टीएमसी विधायक के करीबी

सूत्रों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किए गए कम से कम चार आरोपी कभी टीएमसी की पूर्व विधायक अरुंधति मैत्रा (लवली मैत्रा) के करीबी माने जाते थे. इनमें तपन माइती, निर्मल्या सेनगुप्ता उर्फ जॉय, काजल दास और देबाशीष दत्ता के नाम शामिल बताए जा रहे हैं. इन चारों को पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले में अभी पुलिस की जान जारी है और कुछ नए तथ्य सामने निकलकर आए हैं अब इसमें क्या सच सामने आता है ज़ी मीडिया नेटवर्क आप तक जल्द ही आप पहुंचाएगा.

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