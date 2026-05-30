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Hindi Newsदेशकौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!

कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!

ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर आज कुछ लोगों ने हमला कर दिया. अभिषेक पर अंडे के साथ-साथ पत्थर तक फेंके गए. पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 30, 2026, 11:51 PM IST
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अभिषेक बनर्जी पर पथराव करते हमलावर.
अभिषेक बनर्जी पर पथराव करते हमलावर.

पश्चिम बंगाल की सियासी हवा इस समय बेहद गर्म है. सोनारपुर में आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर उस समय हमला हुआ जब वे चुनावी हिंसा के शिकार एक युवक के परिवार से मिलने जा रहे थे. अचानक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया. हमले के कई वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन इनमें से एक वीडियो बेहद खतरनाक है, जिसमें साफ दिख रहा कि अगर अभिषेक ने हेलमेट न पहना होता तो कुछ भी हो सकता था! 

पीली टी-शर्ट पहने एक हमलावर निशाना साधकर कुछ फीट की दूरी से ही खींचकर एक पत्थर अभिषेक के चेहरे पर मारता है. अगर हेलमेट न होता, तो अभिषेक बनर्जी को काफी ज्यादा चोट आ सकती थी. अभिषेक के साथ हमलावरों ने हाथा-पाई भी की. उनके कपड़े फाड़े गए. उनके ऊपर पत्थर के साथ-साथ अंडे भी फेंके गए. कई वीडियो टीएमसी ने खुद अपने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें हमला कितना भयावह था, वो दर्शाता है. अभिषेक ने दावा किया है कि उन्होंने प्रशासन को पहले ही बता दिया था कि वे सोनारपुर एक कार्यकर्ता के घर जा रहे हैं. इसके बावजूद उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था. अभिषेक ने दावा किया है कि जिस जगह पर हमला हुआ, वहां एक भी पुलिसकर्मी नहीं था. 

 

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हमले के बाद अभिषेक ने बताया कि अगर वे हेलमेट न पहने होते, तो उनके सिर में भयंकर चोट लगती. उनकी जान भी चली जाती. अब वीडियो में ये बात दिख रही है. उन्होंने अपना चश्मा भी दिखाया जो टूटा था. उन्हें बाद में एक अस्पताल ले जाया गया. टीएमसी ने आरोप लगाया कि उस अस्पताल पर ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा था. इसके बाद उन्होंने अभिषेक को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया. देर रात तक अस्पताल के बाहर टीएससी समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा. ममता बनर्जी भी अस्पताल पहुंच गईं. उन्होंने बीजेपी को सीधे इस हमले का जिम्मेदार बताया है. 

वहीं अभिषेक को रात में Belle Vue Hospital स्ट्रेचर पर ले जाया गया. देर रात अस्पताल ने कहा है कि अभिषेक को कोई सीरियस इंजरी नहीं है. वे पूरे होश में हैं और बात कर रहे हैं. उनके पर्च पर कुछ दवाएं लिखी गई हैं. अस्पताल ने कहा है कि उन्हें भर्ती करने की जरूरत नहीं है.

(ये भी पढ़ें- अभिषेक के साथ पुलिस क्यों नहीं थी? ममता भड़कीं, विपक्ष ने कहा साजिश तो बीजेपी ने बताया जनता का गुस्सा!)

इधर, इस हमले पर विपक्ष ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक ने हमले की निंदा करते हुए बीजेपी को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि एक सांसद की सुरक्षा के साथ ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है. राहुल गांधी और अखिलेश ने कहा कि आगे से ऐसा न हो, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए. 

(ये भी पढ़ें- ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला, लोगों ने कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर सांसद ने जान बचाई)

वहीं बीजेपी इस हमले को पब्लिक का गुस्सा बता रही है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि 15 साल टीएमसी ने जो काम किया है, ये उसी का नतीजा है. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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