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Hindi Newsदेशअभिषेक के साथ पुलिस क्यों नहीं थी? ममता भड़कीं, विपक्ष ने कहा साजिश तो बीजेपी ने बताया जनता का गुस्सा!

अभिषेक के साथ पुलिस क्यों नहीं थी? ममता भड़कीं, विपक्ष ने कहा साजिश तो बीजेपी ने बताया जनता का गुस्सा!

अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है. ममता ने जहां सत्ताधारी नेताओं को हत्यारा कहा, वहीं कांग्रेस और सपा ने अभिषेक के साथ कोई सुरक्षा न होने पर सवाल उठाए हैं.

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 30, 2026, 08:55 PM IST
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abhishek banerjee attacked
abhishek banerjee attacked

टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर आज सोनपुर में हुए हमले पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की है. ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया. वहीं बीजेपी इस हमले को जनता का गुस्सा बता रही है. 

हमले में जख्मी अभिषेक बनर्जी और उनके कुछ साथियों को कोलकाता के अपोलो अस्पताल ले जाया गया. ममता बनर्जी भी अस्पताल पहुंच गईं. वहां इलाज के बाद अभिषेक को डिस्चार्ज कर दिया गया. इस दौरान काफी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे.

 

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस हमले पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष के एक बड़े नेता को पर्याप्त सुरक्षा जानबूझकर न देना भाजपा की बदले की राजनीति दिखाती है. खरगे ने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र से सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. साथ ही आगे फिर कभी ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है. खरगे ने कहा कि राजनीतिक मतभेद किसी भी कीमत पर हिंसा को जायज नहीं बता सकते. 

(ये भी पढ़ें- ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला, लोगों ने कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर सांसद ने जान बचाई)

 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बंगाल की अराजक भाजपा सरकार नफरत और हिंसा की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकती. अखिलेश ने कहा कि ऐसे माहौल में पुलिस का पूरी तरह नदारद होना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है. 

 

वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी पर हमला एक पहले से तय साज़िश है. उन्होंने बीजेपी पर सवाल किया कि ये लोग क्या कर रहे थे? पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे थे? ये वही अभिषेक हैं, जिन्हें विदेश में देश का नाम चमकाने के लिए प्रतिनिधिमंडल में केंद्र सरकार ने शामिल किया था. लोकतंत्र में यह सब ठीक नहीं है. कुणाल ने कहा कि पार्टी इसके खिलाफ़ जरूर एक्शन लेगी. 

उधर बीजेपी अभिषेक पर हुए हमले को एक तरह से उन्हीं की करनी का फल बता रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता टीएमसी से इस कदर नाराज है कि उनके नेताओं से बदला ले रही है. केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि अभिषेक ने ममता सरकार में लोगों को खूब तंग किया है. ये सब उसी का परिणाम है. 

 

भाजपा राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कि बंगाल की जनता के मन में TMC के नेताओं के प्रति किस कदर गुस्सा भरा है. उन्होंने कहा कि आगे चलकर ये लोग कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे. इन्होंने जनता को बहुत कष्ट दिया है. हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई कानून हाथ में ले.

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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