अभिषेक के साथ पुलिस क्यों नहीं थी? ममता भड़कीं, विपक्ष ने कहा साजिश तो बीजेपी ने बताया जनता का गुस्सा!

टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर आज सोनपुर में हुए हमले पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की है. ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया. वहीं बीजेपी इस हमले को जनता का गुस्सा बता रही है.

हमले में जख्मी अभिषेक बनर्जी और उनके कुछ साथियों को कोलकाता के अपोलो अस्पताल ले जाया गया. ममता बनर्जी भी अस्पताल पहुंच गईं. वहां इलाज के बाद अभिषेक को डिस्चार्ज कर दिया गया. इस दौरान काफी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे.

Add Zee News as a Preferred Source

#WATCH | Kolkata, West Bengal: TMC Chairperson Mamata Banerjee and her nephew and party MP Abhishek Banerjee leave from Apollo hospital Abhishek was attacked today during his visit to Sonarpur to meet the post-poll violence victims' families (Video source: TMC) pic.twitter.com/XoO0iWCukb — ANI (@ANI) May 30, 2026

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस हमले पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष के एक बड़े नेता को पर्याप्त सुरक्षा जानबूझकर न देना भाजपा की बदले की राजनीति दिखाती है. खरगे ने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र से सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. साथ ही आगे फिर कभी ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है. खरगे ने कहा कि राजनीतिक मतभेद किसी भी कीमत पर हिंसा को जायज नहीं बता सकते.

(ये भी पढ़ें- ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला, लोगों ने कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर सांसद ने जान बचाई)

Strongly condemn the shocking attack on MP Shri Abhishek Banerjee in Sonarpur, as he went to meet the families affected by post-poll violence in the state. The deliberate lack of adequate police protection for a prominent Opposition leader speaks volumes about the BJP’s… — Mallikarjun Kharge (@kharge) May 30, 2026

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बंगाल की अराजक भाजपा सरकार नफरत और हिंसा की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकती. अखिलेश ने कहा कि ऐसे माहौल में पुलिस का पूरी तरह नदारद होना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है.

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता श्री अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफ़रत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 30, 2026

वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी पर हमला एक पहले से तय साज़िश है. उन्होंने बीजेपी पर सवाल किया कि ये लोग क्या कर रहे थे? पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे थे? ये वही अभिषेक हैं, जिन्हें विदेश में देश का नाम चमकाने के लिए प्रतिनिधिमंडल में केंद्र सरकार ने शामिल किया था. लोकतंत्र में यह सब ठीक नहीं है. कुणाल ने कहा कि पार्टी इसके खिलाफ़ जरूर एक्शन लेगी.

उधर बीजेपी अभिषेक पर हुए हमले को एक तरह से उन्हीं की करनी का फल बता रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता टीएमसी से इस कदर नाराज है कि उनके नेताओं से बदला ले रही है. केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि अभिषेक ने ममता सरकार में लोगों को खूब तंग किया है. ये सब उसी का परिणाम है.

Staying true to his word, Shri @abhishekaitc REFUSED TO ABANDON the grieving family of Sanju Karmakar. Even after a vicious attack by @BJP4Bengal-backed miscreants, our National General Secretary chose not to turn back. Instead, he stood beside a family devastated by an… pic.twitter.com/L11oo92AzQ — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 30, 2026

भाजपा राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कि बंगाल की जनता के मन में TMC के नेताओं के प्रति किस कदर गुस्सा भरा है. उन्होंने कहा कि आगे चलकर ये लोग कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे. इन्होंने जनता को बहुत कष्ट दिया है. हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई कानून हाथ में ले.