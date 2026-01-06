Advertisement
trendingNow13065907
Hindi Newsदेशअभिषेक बनर्जी ने सीएम हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर ‘उधार’ लिया, चॉपर क्लिरेंस न मिलने पर बीजेपी पर भड़के, कहा- मुझे रोकना आसान नहीं मैं 10 गुना जिद्दी

अभिषेक बनर्जी ने सीएम हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर ‘उधार’ लिया, चॉपर क्लिरेंस न मिलने पर बीजेपी पर भड़के, कहा- मुझे रोकना आसान नहीं मैं 10 गुना जिद्दी

Abhishek Banerjee News: अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'देरी के लिए मैं माफी चाहता हूं. चुनाव शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने सियासी हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं. मेरे हेलीकॉप्टर को क्लीयरेंस नहीं दिया. अगर बीजेपी ये समझती है कि ऐसे हथकंडों से मुझे रोका जा सकता है, तो वो मुगालते में है, मैं उनसे दस गुना ज्यादा जिद्दी हूं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभिषेक बनर्जी ने सीएम हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर ‘उधार’ लिया, चॉपर क्लिरेंस न मिलने पर बीजेपी पर भड़के, कहा- मुझे रोकना आसान नहीं मैं 10 गुना जिद्दी

Abhishek Banerjee 'borrows' CM Hemant Soren's aircraft: पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन सियासी प्रचार और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रामपुरहाट की जनसभा के लिए जब प्रशासन ने उनके चॉपर को उतरने की मंजूरी नहीं दी तो इस एपिसोड को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा, 'चुनावी रैली में पहुंचने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर ‘उधार’ लेना पड़ा, क्योंकि उनके अपने हेलीकॉप्टर को प्रशासन ने उड़ने की अनुमति (क्लीयरेंस) नहीं दी थी.'

मुझे रोक न पाएगी बीजेपी: बनर्जी

बनर्जी ने चॉपर को मंजूरी न मिलने के घटनाक्रम को बीजेपी का सियासी हथकंडा बताते हुए कहा कि ऐसे तरीकों से बीजेपी वाले उन्हें रोक नहीं सकते हैं. रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'देरी के लिए मैं माफी चाहता हूं. चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन एसआईआर के जरिए बीजेपी ने अपने सियासी हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं. मेरे हेलीकॉप्टर को क्लीयरेंस नहीं दिया. अगर बीजेपी ये समझती है कि ऐसे हथकंडों से मुझे रोका जा सकता है, तो वो मुगालते में है, मैं उनसे दस गुना ज्यादा जिद्दी हूं. जब मेरे हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं मिली, तो मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और उनकी व्यवस्था से इस बैठक में पहुंचा.'

Add Zee News as a Preferred Source

टीएमसी का आरोप

इससे पहले सत्तारूढ़ टीएमसी ने दावा किया था कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर को कोई मंजूरी नहीं दी. पार्टी के मुताबिक, बीरभूम के रामपुरहाट में जनसभा को संबोधित करने के लिए जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, वह हेमंत सोरेन से बातचीत के बाद झारखंड सरकार की मदद से उपलब्ध कराया गया. पार्टी ने यह भी कहा कि हेलीकॉप्टर ‘किराये’ पर लिया गया था.

ये भी पढ़ें- 'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का बीजेपी पर करारा हमला

‘आबर जीतबे बांग्ला’

आबर जीतबे बांग्ला’ अभियान के तहत अलीपुरद्वार की रैली संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने मतदाताओं से ईवीएम के जरिए बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की. बनर्जी ने कहा, बीजेपी सांप की तरह है. आप अपने आंगन में एक या अठारह सांप पालेंगे, तो अंत में वह काटेगा ही. इसलिए सुनिश्चित करें कि अलीपुरद्वार में कोई सांप न रहे. विधानसभा चुनावों में कतार में खड़े होकर ईवीएम से उन्हें सबक सिखाएं. जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, वे आखिरकार सत्ता से बाहर होंगे.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Abhishek BanerjeeWest Bengal Politics

Trending news

सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
Punjab
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
Drugs
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
Prithviraj Chavan
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC elections
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू