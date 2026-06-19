Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आ रहे अभिषेक बनर्जी की घेरेबंदी, अब TMC का खाता फ्रीज करने की उठी मांग

चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आ रहे अभिषेक बनर्जी की घेरेबंदी, अब TMC का खाता फ्रीज करने की उठी मांग

चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंच रहे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने उनके दौरे और कथित खर्चों पर सवाल उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खातों को फ्रीज करने की मांग उठाई है. जानिए क्या है पूरा विवाद, किसने लगाए आरोप और टीएमसी का इस पर क्या कहना है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 19, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:10 AM IST
चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आ रहे अभिषेक बनर्जी की घेरेबंदी, अब TMC का खाता फ्रीज करने की उठी मांग
Image Credit: Social Media

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आ रहे अभिषेक की घेरेबंदी, TMC का खाता फ्रीज करने की मांग
Abhishek Banerjee1 min ago
2
Kiradu Temple3 min ago
3
UK5 min ago
4
Delhi news7 min ago
5
Ranveer Singh8 min ago