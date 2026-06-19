/चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आ रहे अभिषेक बनर्जी की घेरेबंदी, अब TMC का खाता फ्रीज करने की उठी मांग

4 मई को पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद से ही दीदी सहित उनकी पार्टी के तमाम नेता जनता बंगाल की जनता के निशाने पर आ गए हैं. शुक्रवार (19 जून) को टीएमसी के लोकसभा सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आ रहे हैं. अभिषेक की इस यात्रा के लिए एक बार फिर वो और ममता बनर्जी दोनों ही टीएमसी के बागी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं. बागी नेताओं का ममता की हार का जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी को मानते हुए उनकी फिजूलखर्ची को लेकर चार्टर्ड प्लेन से इस यात्रा का विरोध किया है. वहीं टीएमसी के बागी नेताओं ने टीएमसी का खाता फ्रीज करने की मांग कर दी है.
टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी की इस दिल्ली यात्रा पर चार्टर्ड प्लेन से आने की वजह से हो रहे भारी फिजूल खर्च पर सवाल खड़े किए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये कोई पहला मौका नहीं है जब टीएमसी के बागी नेताओं ने अभिषेक बनर्जी की इन फिजूलखर्चियों का विरोध पहले भी कर चुके हैं. बागी नेताओं का कहना है कि जहां इस पार्टी की नींव रखने वाली ममता बनर्जी ने अपने पूरे जीवन काल में एक सूती की सफेद साड़ी और चप्पल में सादा जीवन व्यतीत कर दिया वहीं अब अभिषेक बनर्जी ने पार्टी फंड को अपनी फिजूलखर्ची और लैविश लाइफ स्टाइल में उड़ा रहे हैं. बागी नेताओं ने कहा कि यही वजह है कि जनता की उनसे दूरी बढ़ती चली गई और 2026 में ममता की टीएमसी को बंगाल की जनता ने नकार दिया.
रिपोर्ट के मुताबिक, बागी नेताओं के एक धड़े का कहना है कि कोलकाता से दिल्ली के लिए हर रोज कम से कम 20 फ्लाइट्स हैं और अभिषेक के पास टिकट बुक करने का पर्याप्त समय था. फिर भी अभिषेक ने पार्टी के खर्च पर महंगे चार्टर्ड प्लेन को दिल्ली की यात्रा के लिए चुना. टीएमसी के बागी सांसदों के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी को अपना पक्ष रखने के लिए अभिषेक बनर्जी को तलब किया है. इसी सिलसिले में वो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं. वहीं उनकी इस यात्रा से पहले ही टीएमसी के बागी नेता अरूप बिस्वास ने HDFC बैंक को चिट्ठी लिखकर टीएमसी के सभी खातों को फ्रीज करने की मांग कर दी है.
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर ट्रेजरर पद को लेकर नया विवाद सामने आ गया है. राज्य के मंत्री अरूप बिस्वास ने पार्टी के वित्तीय मामलों से जुड़ा एक दावा किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है. टीएमसी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अरूप बिस्वास अब पार्टी के ट्रेजरर नहीं हैं. पार्टी नेताओं के अनुसार, 5 जून को संगठनात्मक ढांचे में किए गए बदलावों के दौरान सुभाषीष चक्रवर्ती को नया ट्रेजरर नियुक्त किया गया था. इसलिए ट्रेजरर से जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां अब उनके पास हैं.
दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने संगठन में व्यापक बदलाव करते हुए कई पुरानी कमेटियों को भंग करने और नई संरचना तैयार करने का फैसला किया था. इसी प्रक्रिया के तहत पार्टी के विभिन्न पदों पर नई नियुक्तियां भी की गईं. ट्रेजरर पद में बदलाव भी उसी क्रम का हिस्सा बताया जा रहा है. विवाद तब गहराया जब अरूप बिस्वास ने कथित तौर पर पार्टी के बैंक खातों से जुड़े लेन-देन को रोकने के लिए कदम उठाए. उनके इस कदम ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर पार्टी के वित्तीय मामलों की आधिकारिक जिम्मेदारी किसके पास है.
हालांकि, टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि संगठनात्मक फेरबदल के बाद ट्रेजरर की जिम्मेदारी अरूप बिस्वास के पास नहीं रही. पार्टी का दावा है कि नई नियुक्ति के बाद वित्तीय मामलों से जुड़े अधिकार सुभाषीष चक्रवर्ती को सौंपे जा चुके हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर प्रशासनिक और संगठनात्मक अधिकारों को लेकर चर्चा तेज कर दी है. फिलहाल, ट्रेजरर पद और उससे जुड़े अधिकारों को लेकर अलग-अलग दावों के कारण स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है.