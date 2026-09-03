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TMC दफ्तर में तोड़फोड़ से भड़के अभिषेक बनर्जी, CM से सवाल- आप इतना घबरा क्यों रहे?

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. अभिषेक बनर्जी का दावा है कि भाजपा का कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ की. उन्होंने एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 03, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:05 AM IST
TMC दफ्तर में तोड़फोड़ से भड़के अभिषेक बनर्जी, CM से सवाल- आप इतना घबरा क्यों रहे?
Image Credit: अभिषेक बनर्जी से हाईकोर्ट से स्वतः मामले में संज्ञान लेने की अपील की. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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