/TMC दफ्तर में तोड़फोड़ से भड़के अभिषेक बनर्जी, CM से सवाल- आप इतना घबरा क्यों रहे?

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. टीएमसी सांसद का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता स्थित उनके पार्टी कार्यालय पर सुनियोजत हमला किया गया, जिसमें भारी नुकसान पहुंचा है.
दरअसल, टीएमसी सांसद ने दावा किया कि बुधवार (02 सितंबर) तड़के सुबह हथियारों से लैस कुछ लोगों ने कोलकाता के कैमैक स्ट्रीट स्थित कार्यालय में घुसे और तोड़फोड़ की. इसके साथ ही टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की. बनर्जी का आरोप है कि इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं के फोन भी छीन लिए गए. घटना के बाद बिखरे सामान और टूटे शीशों का एक वीडियो टीएमसी सांसद ने शेयर किया है. उन्होंने पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है और लिखा जब वह बुधवार को नई दिल्ली में थे, उसी दौरान कोलकाता के कैमैक स्ट्रीट स्थित टीएमसी कार्यालय पर हमला किया गया. बनर्जी का कहना है कि हमला करने वाले हथियारों से लैस थे और कार्यालय के भीतर पहुंचकर उन्होंने उत्पात मचाया. उनका आरोप है कि हमलावरों ने फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया है. कुछ महत्वपूर्ण कागज भी फाड़े और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी तोड़ दिए.
What happened at Camac Street this morning is a disgraceful assault on the rule of law.
At around 4.30 am, BJP hooligans, armed with weapons, stormed our party office in the heart of Kolkata. They attacked our people, snatched their phones, smashed furniture, ransacked the… pic.twitter.com/J3LrSsmKJI
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 3, 2026
इस घटना को लेकर टीएमसी नेता ने कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया. बनर्जी ने आरोप लगाया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और वकीलों के बार-बार फोनकॉल के बावजूद पुलिस काफी देरी से पहुंची. उनका कहना है कि अगर राज्य की राजधानी में कुछ लोग किसी पार्टी के कार्यालय में घुसकर हमला कर सकते है और पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं कर पाती, तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं.
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री और पीएम कार्यालय से भी सवाल किया. बनर्जी ने पूछा कि इतनी बड़ी घटना के बाद क्या कोई कार्रवाई होगी या सभी चुप्पी साधे रखेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट से भी इस पूरे घटनाक्रम का स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की. वहीं, उन्होंने सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम लेते हुए कहा कि आखिर मुख्यमंत्री को टीएमसी को लेकर इतनी घबराहट क्यों है.