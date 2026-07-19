/कलकत्ता हाई कोर्ट से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, सांसद कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक

Abhishek Banerjee office case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के अमतला स्थित पार्टी दफ्तर को तोड़े जाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी. सुनवाई के बाद जस्टिस आरबी चौधरी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बिल्डिंग को जुलाई के अंत तक यथास्थिति में रखा जाए और तब तक वहां कोई तोड़फोड़ न की जाए. यह राहत उनकी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स की ओर से दायर की गई याचिका के बाद मिली.
हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को अगले आदेश या अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और उनके लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय को ढहाने की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया.
ये अंतरिम आदेश उस समय आया, जब बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिकाकर्ता का दावा था कि उसके पास जमीन के वैध दस्तावेज मौजूद हैं, इसके बावजूद कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया.
बुलडोजर एक्शन के बाद राजनीतिक टकराव तेज हो गया. टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद बीजेपी नेताओं की मौजूदगी और पुलिस की मौजूदगी में ये तोड़फोड़ की गई.
आफिस गिराए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर गैरकानूनी तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी कहा, कार्रवाई के दौरान तोड़फोड़ करने वाले लोग उनके ऑफिस का कीमती सामान भी उठा ले गए.
बनर्जी ने एक्स पर लिखा, 'बंगाल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती साफ दिखाई दे रही हैं. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों बुलडोजर कार्रवाई को असंवैधानिक बता चुके हैं, इसके बावजूद कल आमतला स्थित मेरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया.'
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि वीडियो में देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल पुलिसकर्मी 'बीजेपी के गुंडों' के साथ मिलकर लैपटॉप, प्रिंटर, दस्तावेज, फर्नीचर और अन्य कार्यालयी सामान ले जाते दिखाई दे रहे हैं.
उन्होंने इस कार्रवाई को तोड़फोड़ नहीं बल्कि 'वर्दी में चोरी' बताया. साथ ही आरोप लगाया कि हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद पुलिस ने कानून के शासन का खुला अपमान किया.
The lawlessness in Bengal is on full display.
Despite SC & HC rulings holding bulldozer demolitions unconstitutional, my Lok Sabha constituency office at Amtala was demolished yesterday.
Videos show @WBPolice carrying away trunks filled with laptops, printers, documents,… pic.twitter.com/N1eJkIip0l
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) July 19, 2026
अभिषेक बनर्जी की जिस नई याचिका के तहत उन्हें राहत मिली है, वो पहले कानूनी कदम के बाद दायर की गई है, जब विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर हमला हुआ था. उस समय भी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने यह आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. वह मामला न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो सकी. हाई कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद उनका गुस्सा इसलिए नहीं थमा है, क्योंकि उनका आरोप है कि पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है.
जिला प्रशासन ने अभिषेक बनर्जी का अमताला-बारुईपुर रोड स्थित पांच मंजिला कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त किया था. प्रशासन का दावा है इमारत बिना मंजूरी और वैध दस्तावेजों के बनाई गई थी. पहले नोटिस जारी कर कागजात मांगे गए थे, जब कोई जवाब न मिला. इसके बाद तीन बुलडोजर और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई. प्रशासन के मुताबिक, चुनाव नतीजों के बाद से कार्यालय बंद था. इस कार्रवाई के बाद राज्य में राजनीतिक विवाद तेज हो गया.