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'TMC एक है, संविधान के मुताबिक नहीं है यह बंटवारा...,' अभिषेक बनर्जी की स्पीकर के साथ मीटिंग से पहले बागियों को सौगत रॉय का संदेश


Abhishek Bnaerjee Meeting With OM Birla: TMC अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे हैं. इससे पहले उन्होंने स्पीकर को बागी सांसदों के संबंध में पत्र लिखा था और उनसे मिलने के लिए समय मांगा था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 19, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:37 PM IST
'TMC एक है, संविधान के मुताबिक नहीं है यह बंटवारा...,' अभिषेक बनर्जी की स्पीकर के साथ मीटिंग से पहले बागियों को सौगत रॉय का संदेश

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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