TMC के बागी सांसद पहले ही स्पीकर ओम बिरला से मिल चुके हैं. वहीं ममता गुट ने उनसे मुलाकात के लिए वक्त मांगा था. बताया जा रहा है कि ओम बिरला नियम-कानून और कायदों के अनुसार ही कोई निर्णय लेंगे. अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में साफ-साफ कहा कि केवल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) को ही पॉलिटिकल पार्टी माना जाए, जिसका सदन में केवल अधिकृत नेता और मुख्य सचेतक के जरिए ही प्रतिनिधित्व हो. उन्होंने मांग की है कि AITC के किसी भी कथित अलग गुट या धड़े को कोई मान्यता, दर्जा या सुविधा नहीं दिया जाए.