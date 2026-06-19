West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ( TMC) की बड़ी हार के बाद से पार्टी में लगातार उथल-पुथल देखी जा रही है. कई विधायकों और सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ भाजपा से संपर्क बढ़ाया है, तो कई TMC में अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं.
बीते दिनों TMC के कुछ बागी सांसदों की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके आवास मिलने की खबर आई थी, जिसके बाद खुद TMC अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा था और अब वह उनसे मिलने भी वाले हैं. इसपर TMC सांसद सौगत रॉय का बयान सामने आया है.
अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में आग्रह किया था कि पार्टी के किसी भी अलग हुए गुट को मान्यता न दी जाए और उनसे मिलने के लिए कहा था. स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को आज 19 जून 2026 को मिलने का समय दिया था.
दिल्ली: TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा, "अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को एक चिठ्ठी दी थी। हम कह रहे हैं कि TMC एक है और अगर कोई TMC से निकल जाता है तो वह TMC का नहीं माना जाएगा। पार्टी का यह विभाजन संविधान के मुताबिक नहीं है..." pic.twitter.com/ncq04fJxQY
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 19, 2026
दोनों की मुलाकात को लेकर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा,' अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को एक चिठ्ठी दी थी. हम कह रहे हैं कि TMC एक है और अगर कोई TMC से निकल जाता है, तो वह TMC का नहीं माना जाएगा. पार्टी का यह विभाजन संविधान के मुताबिक नहीं है.'
अभिषेक बनर्जी आज संसद पहुंचे. यहां वह TMC के 20 बागी सांसदों की ओर से नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय की घोषणा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे. इस दौरान TMC सांसद सॉगत राय ने कहा,' लोकसभा स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को बुलाया है हम उनके साथ जाएंगे. दलबदल विरोधी कानून पर चर्चा होगी. आप उनसे (20 बागी TMC सांसद) पूछे वो TMC छोड़कर क्यों गए? बीजेपी लालच और डर दोनों दिखाती है.'
TMC के बागी सांसद पहले ही स्पीकर ओम बिरला से मिल चुके हैं. वहीं ममता गुट ने उनसे मुलाकात के लिए वक्त मांगा था. बताया जा रहा है कि ओम बिरला नियम-कानून और कायदों के अनुसार ही कोई निर्णय लेंगे. अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में साफ-साफ कहा कि केवल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) को ही पॉलिटिकल पार्टी माना जाए, जिसका सदन में केवल अधिकृत नेता और मुख्य सचेतक के जरिए ही प्रतिनिधित्व हो. उन्होंने मांग की है कि AITC के किसी भी कथित अलग गुट या धड़े को कोई मान्यता, दर्जा या सुविधा नहीं दिया जाए.