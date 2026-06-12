West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस ( TMC) में आपसी कलह जारी है. इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के तीखे हमले का जवाब देते हुए उन्हें अहंकारी बताया.
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कल्याण बनर्जी उम्र में उनसे बड़े हैं और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है. अभिषेक बनर्जी ने कहा,' उन्होंने मुझे बचपन से देखा है. मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा.'
बता दें कि कल्याण बनर्जी ने TMC चीफ ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें उनके और भतीजे अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनना होगा. उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी के चलते उनकी पार्टी बर्बाद हो गई है और अगर किसी को यह बात नहीं समझ आती है, तो इससे कुछ नहीं किया जा सकता है. कल्याण बनर्जी ने कहा,' दीदी अभिषेक बनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो ठीक है. उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वे अभिषेक के साथ आगे बढ़ती हैं, तो मैं पूरी तरह उनके साथ हूं.' कल्याण बनर्जी ने इसको लेकर दीदी से आखिरी निर्णय लेने की भी अपील की.
Kolkata, WB: TMC national general secretary and MP Abhishek Banerjee says, "Kalyan Banerjee is older than me. He has the right to express his views. He has seen me from childhood. I won’t speak anything against him." pic.twitter.com/fAR610qneX
— ANI (@ANI) June 12, 2026
TMC सांसद का यह बयान उस समय वक्त सामने आया, जब उन्होंने अभिषेक बनर्जी से संबंधित मुद्दों पर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अलग याचिका दायर होने की कोई जानकारी न मिलने का आरोप लगाया. उन्होंने घटना के बारे में डिटेल देते हुए उन कारणों के बारे में बताया, जिनके चलते वह नाराज हुए. बता दें कि अभिषेक बनर्जी की ओर से बंगाल पुलिस की CID द्वारा विधायकों के सिग्नेचर मिसमैच के मुद्दे पर जारी समन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी. इसके अलावा उन्होंने गिरफ्तारी समेत किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई से भी अंतरिम राहत की मांग की थी.
कल्याण बनर्जी ने अपमानित महसूस करते हुए सवाल उठाया कि क्या सीनियर वकील के प्रति यही सम्मान है. उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी का इस तरह का रवैया पार्टी को पूरी तरह नुकसान पहुंचा चुका है. उन्होंने कहा कि TMC राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह समझना चाहिए कि उनके बर्ताव ने सब बर्बाद कर दिया है. TMC सांसद ने अभिषेक बनर्जी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वह खुद को बुरे वक्त में भी राजा समझते हैं, जबिक मैं हमेशा अपनी पार्टी और ममता बनर्जी के साथ लगातार खड़ा रहा हूं, खासतौर से कठिन वक्त में मैं उनके साथ रहा हूं.