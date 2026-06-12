बता दें कि कल्याण बनर्जी ने TMC चीफ ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें उनके और भतीजे अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनना होगा. उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी के चलते उनकी पार्टी बर्बाद हो गई है और अगर किसी को यह बात नहीं समझ आती है, तो इससे कुछ नहीं किया जा सकता है. कल्याण बनर्जी ने कहा,' दीदी अभिषेक बनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो ठीक है. उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वे अभिषेक के साथ आगे बढ़ती हैं, तो मैं पूरी तरह उनके साथ हूं.' कल्याण बनर्जी ने इसको लेकर दीदी से आखिरी निर्णय लेने की भी अपील की.