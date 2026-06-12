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कल्याण मुझसे बड़े हैं, उन्हें हक है... TMC में आपसी फूट के बीच क्या बोले अभिषेक बनर्जी? घमंडी होने के आरोप पर किया रिएक्ट

Abhishek Banerjee On Kalyan Banerjee Remark: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी TMC में आपसी कलह बढ़ गई है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच नोंकझोंक देखने को मिली है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 12, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:37 PM IST
कल्याण मुझसे बड़े हैं, उन्हें हक है... TMC में आपसी फूट के बीच क्या बोले अभिषेक बनर्जी? घमंडी होने के आरोप पर किया रिएक्ट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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